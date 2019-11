vor 6 Min.

Große Last fällt vom TSV Bäumenheim ab

Der 23:10-Sieg gegen Gersthofen II verschafft etwas Luft in der Bezirksliga-Tabelle

Als nach dem Schlusspfiff der 23:10-Erfolg über die SG Gersthofen II feststand, war den Handballern des TSV Bäumenheim deutlich anzumerken, dass von ihnen eine große Last abgefallen war. Der zweite Saisonsieg war unter Dach und Fach, die Mannschaft kann den kommenden Aufgaben etwas gelassener entgegensehen.

Von Beginn an herrschte eine merkwürdige Stimmung in der Schmutterhalle. Von den Fans war nicht viel zu hören, und auch die Mannschaft agierte vor allem in der Abwehr, ohne sich gegenseitig anzufeuern. Bei den Bäumenheimern fiel dann schnell auf, dass diesmal die Problemzone nicht die Abwehr war, sondern der Angriff. Gegen die Gäste lagen die Hausherren mit 4:2 vorn, hatten dann fünf Minuten Ladehemmung und mussten durch zwei Strafwürfe den 4:4-Ausgleich hinnehmen. Über 7:4 konnte im weiteren Verlauf bis auf den 11:6-Pausenstand erhöht werden. Auffallend waren etliche technische Fehler und im Vergleich zu den letzten Spielen eine bescheidene Wurfbilanz. Einen Aufreger gab es kurz vor der Pause: TSV-Spielmacher Jago Heinisch übertrieb nach einer Zeitstrafe das Reklamieren, was ihm eine weitere Zeitstrafe einbrachte. Nachdem dies bereits die dritte war, hieß das: Rote Karte – Disqualifikation. Trotz dieses Mankos kamen die Bäumenheimer mit anderer Einstellung aus der Kabine. Das Angriffsspiel war druckvoller, die Führung bauten sie auf 14:6 aus. Nach dem Anschluss zum 14:7 stand die Abwehr und ließ die nächsten 14 Minuten kein Gegentor zu.

Die Gastgeber agierten etwas erfolgreicher, sie hatten beim 20:7 (48.) bereits die Vorentscheidung erzwungen. Die Mannschaft hätte nun Eigenwerbung betreiben können, passte sich aber in den letzten Minuten dem Spiel der Gersthofer an. Fünf Minuten vor Schluss fiel das 23:9, anschließend gab es noch reihenweise Chancen, die teils kläglich vergeben wurden. Das letzte Tor der Gäste fiel nach einem Strafwurf zum 23:10-Endstand. Zuerst mussten die Bäumenheimer tief durchatmen, dann überwog doch die Freude über den Erfolg. (hh)

TSV Bäumenheim Hill (im Tor) – Vogler, Lechner, Krebs, Ewinger (3), Jung, Köpf (2), Hurle (3), Uhl (2), Richter (5), Biehle (1), Ioja (2), Klement (4/2) und Heinisch (1).

