00:05 Uhr

Herausforderung zum Auftakt

Junge Athletinnen des TSV Monheim starten in Hessen

Zum neunten Mal fand im hessischen Birkenau der nationale Horst Stephan Pokal statt. Dabei gingen Sportakrobaten aus 18 verschiedenen Vereinen insgesamt 123-mal an den Start. Einziger bayerischer Vertreter im Feld war der TSV Monheim. Die beiden Monheimer Damentrios wurden von Trainerin Miriam Schmauser und Kampfrichter Denny Schwab begleitet. Der Wettkampf so kurz nach den langen Sommerferien und der Trainingspause stellte eine große Herausforderung für die Sportakrobaten des TSV dar.

In der Altersklasse Schüler zeigten Liara Keppler, Eva Drabek und Alea Trinkler ihre Balanceübung. Etwas nervös turnten die jungen Sportlerinnen ihr Programm und verschenkten so wertvolle Artistikpunkte. Im großen Startfeld erreichte das Schülertrio Rang sechs.

Das zweite Monheimer Team mit Chiara Morena, Xenia Attmannspacher und Maja Schwab präsentierte in der Altersklasse Junioren1 eine Kombiübung. Die Choreografie wurde im Vorfeld an Schwierigkeiten aufgestockt. Allerdings lief es nicht reibungslos und das Trio musste Abzüge im letzten Element in Kauf nehmen – am Ende Platz vier für Morena, Attmannspacher und Schwab. Nach der kurzen Vorbereitungszeit zeigte sich das Monheimer Trainerteam zuversichtlich und zufrieden mit den gezeigten Leistungen. (dz)

