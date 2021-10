Alle Rainer siegen

TSV freut sich sechsfach

Von der Regionalliga bis zur D-Jugend haben die Fußballer des TSV Rain am vergangenen Wochenende Siege eingefahren. Vor allem nach dem schweren Saisonstart der Herren, bei dem „alles schiefgelaufen ist“, wie Geschäftsführer Alexander Schroder sagt, sei das wohltuend für den gesamten Verein. Die Ergebnisse der anderen Teams im Verein verfolge man gegenseitig, die Jugend sei nun auch im Stadionheft wieder präsenter.

Wie auch die Kreisliga-Herren siegte die U19 in der Bezirksoberliga zu Hause. Beim 5:0 gegen Krumbach entwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel. In der 31. Minute traf Justin Neukirchner per Kopf, nach der Pause entschied Rain mit einem Doppelschlag in der 63. und 65. Spielminute die Partie. Wiederum Neukirchner und Max Göttler trafen, Lukas Müller und Fabian Sauer erhöhten kurz vor Schluss zum Endstand. Die U18 gewann zudem mit 0:2 bei der JFG Lech-Schmutter, die U17 in der Bezirksoberliga mit 1:5 beim TSV Nördlingen II.

Dabei konnten sich die Rainer erst nach und nach befreien und selbst Angriffe kreieren. Nach 30 Minuten glich Jonah Kopp die frühe Nördlinger Führung per Fernschuss aus. Simon Deutschmann mit einem sehenswerten Solo, ein abgefälschter Schuss und Treffer von Niklas Mai und Jakob Schmid besorgten das 5:1. Die U16 holte bei der SG Oberhausen einen 1:0-Sieg, das Tor des Tages erzielte Arda Kücükoglu. Die gesamte erste Halbzeit blieb Rain spielbestimmend und ließ kaum Offensivaktionen von Oberhausen zu, ohne selbst zu treffen. In einem offenen Schlagabtausch in Halbzeit zwei fiel kein Tor mehr.

Für die C-Jugend erzielte Ben Zinsmeister in der sechsten Minute die Führung für Rain gegen Joshofen, doch der Heimelf gelang nach einer Viertelstunde der Ausgleich. Mario Hiesener brachte den TSV postwendend erneut in Führung und Ben Zinsmeister erhöhte vor der Pause per Freistoß auf 3:1. Hiesener und Lennox Weigl stellten den 5:1-Endstand her. Zudem gewann die zweite C-Jugend mit 3:0 in Mühlried, die D-Jugend holte ein 6:0 in Joshofen. Für das Team geht es heuer um den Aufstieg in die Bezirksoberliga, in der A-, B- und C-Jugend bereits spielen. „Dort sehe ich unsere Jugendteams auch“, sagt Schroder. Für die Herren geht es am Samstag nach einem 1:0-Sieg in Schlading-Heining gegen Unterhaching. (tsv, cup)