Wemding bleibt dran

Schon zur Pause war im Derby alles klar, Altisheim verliert indes weiter Boden

Obwohl der TSV Wemding vergangene Woche aussetzen musste, ist die Meckert-Elf dank eines Derbysiegs weiter vorne dabei.

Wemding – SV Donaumünster-Erlingshofen 4:2 (4:0). Mit einem Erfolg im letzten Heimspiel des Jahres hat der TSV seine Position im Spitzenfeld der Kreisliga Nord gefestigt. Kurios: Alle sechs Treffer der munteren Begegnung fielen nach Standardsituationen. Bei widrigen Bedingungen gab Jürgen Sorg per Fernschuss die erste Wortmeldung der Gäste ab. Dann schon das 1:0 für die Heimelf: Nach einem scharf getretenen Freistoß von Manuel Fensterer herrschte Getümmel im Fünfmeterraum und Sebastian Schneider drückte den Ball über die Linie (12.). Extrem effiziente Wemdinger machten dann Mitte des ersten Durchgangs innerhalb weniger Minuten schon fast alles klar. Nach einer Ecke drosch Florian Veit die Kugel zum 2:0 unter die Latte (23.). Wenig später wurde Sandro Morena im Strafraum gelegt. Beim fälligen Strafstoß war Gäste-Keeper Kevin Abold zwar fast dran, doch Fensterer hatte ihn zu platziert und hart ausgeführt. Weitere zwei Minuten später zeigte der Torschütze dann Gefühl, als er einen Freistoß aus gut 22 Metern unhaltbar ins Netz schlenzte (29.). Der SVDE war von diesen Rückschlägen sichtlich beeindruckt, der TSV hätte vor der Pause noch nachlegen können: Veit scheiterte frei stehend an Abold und Fensterer verzog knapp.

Nach Wiederbeginn ein völlig anderes Bild: Die Gäste zeigten sich entschlossen und gaben durch Michael Jenuwein und Achim Schreiber erste Warnschüsse ab. Nach einer Stunde staubte Benedict Stengel nach einer Ecke zum 4:1 ab. Der TSV schien sich zu sicher zu fühlen und brauchte über 20 Minuten, um erste Konter zu setzen. Spannend wurde es aber nicht mehr, dafür waren die Gäste-Abschlüsse zu ungenau. In der Schlussphase rettete Abold noch spektakulär gegen Chris Luderschmid, auf der Gegenseite konnte sich TSV-Torhüter Johannes Schnierle mehrmals auszeichnen. Die letzte Aktion der Partie war ein Handelfmeter für den SVDE, den Sorg zum Endstand verwandelte. (unf)

In einer ausgeglichenen Anfangsphase spielte sich das Geschehen die meiste Zeit im Mittelfeld ab. Nach gut 20 Minuten musste ein Altisheimer Verteidiger den Ball von der eigenen Linie kratzen, um so den Rückstand der Gäste verhindern. Nach einem überragend getretenen Freistoß von Jakob Feistle köpfte Joshua Mayerle zum wichtigen 1:0 für den BC Schretzheim ein (38.). Die Kleeblätter gingen mit der verdienten Führung in die Kabine.

Nach der Pause kam die Spielvereinigung deutlich besser in die Partie, doch der BCS machte das wichtige zweite Tor: Nach einem punktgenauen Eckball von Damian Lasar köpfte Nico Hergöth zum 2:0 ein (57.). Wieder nach einem Eckball erhöhte Nico Hergöth auf 3:0 (76.) und schnürte damit seinen Doppelpack.

Die Kleeblätter verdienten sich durch eine starke Leistung diesen Heimsieg und dürfen sich zurecht über drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt freuen, während die SpVgg Altisheim-Leitheim weiterhin die Rote Laterne hält und abgeschlagen kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt hat. (MÜDA)