14.02.2020

LG-Team süddeutscher Vize-Meister

Durch einen Ausfall muss die U23-Staffel der LG Donau-Ries personell umplanen und letztendlich bei den Aktiven antreten. Welches Ziel das Team nun verfolgt

Fast 700 Leichtathleten nahmen im Glaspalast Sindelfingen an den süddeutschen Meisterschaften teil, um in den unterschiedlichsten Disziplinen der Leichtathletik die jeweils Besten zu ermitteln. Allein bei der weiblichen U18 konnten sich über 65 Teilnehmerinnen für den 60-Meter-Sprint qualifizieren. Dabei ging die Nördlingerin Floriane Freihart mit einer Meldezeit von 7,74 Sekunden als viertbeste Athletin an den Start. Nach einem guten Start im Vorlauf dominierte sie locker das Feld und kam mit einer Zeit von 7,83 Sekunden ins Ziel.

Im Zwischenlauf konnte Floriane sich auf 7,80 Sekunden steigern und erreichte damit das definierte Ziel, den Endlauf. Dieser fand bereits eine Stunde später statt und bereits beim Aufwärmen zeigte sich, dass wiederkehrende Knieprobleme die Leistung der jungen Athletin womöglich beeinträchtigen würden. Nichtsdestotrotz konnte Floriane sich mit ihrem explosiven Start im Reigen der besten Sprinterinnen behaupten und erreichte als beste Starterin aus Bayern den siebten Platz im Wettkampf.

Die 4x400-Meter-Staffel der LG Donau-Ries, bestehend aus Felix Herrmann vom TSV Nördlingen und den drei Donauwörthern Martin Kurnoth, Elias Gnad und Samuel Ostermeier, tritt normalerweise in der U23 an. Doch diesmal musste das Team studiumsbedingt auf Schlussläufer Samuel verzichten und startete deswegen mit dem Donauwörther Trainer Florian Gnad in der Altersklasse der Aktiven. Als einziger bayerischer Vertreter wollte die Staffel sich bestmöglichst verkaufen, obwohl der Fokus im Training bereits auf der Vorbereitung zur Bahnsaison liegt. Startläufer Felix startete gut, musste sich aber nach der ersten Runde auf der nach innen geneigten 200-Meter-Hallenbahn hinter den klaren Favoriten der USC Mainz einordnen. Trotz guter Wechsel und starker Einzelleistungen von Martin Kurnoth und Elias Gnad riss die Lücke zu den Führenden weiter auf, jedoch verlor die Staffel auch nie ganz den Anschluss zur Spitze. Trotzdem konnte auch Schlussläufer Florian Gnad sich nicht mehr ganz herankämpfen, sicherte der Staffel dann aber in der guten Gesamtzeit von 3:39,18 Minuten den zweiten Platz und damit den Vizetitel der süddeutschen Meisterschaften.

Mit diesem Erfolg knüpfte die Staffel der LG Donau-Ries nahtlos an das vergangene erfolgreiche Jahr an und setzte bereits früh ein erstes Ausrufezeichen für die kommende Saison, in der das klare Ziel der Staffel die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft ist. (dz)

