14:11 Uhr

Neues Trainerduo für den TSV Wolferstadt

Stefan Fensterer und Matthias Hoinle übernehmen die Fußballer des TSV.

Bereits in der vergangenen Winterpause stand fest, dass Harald Leinfelder und Chris Luderschmid zur kommenden Saison nicht mehr als Trainer des Fußball-Kreisklassisten TSV Wolferstadt zur Verfügung stehen werden. Zur neuen Saison werden nun Matthias Hoinle und Stefan Fensterer gemeinsam das Kommando der ersten und zweiten Mannschaft des TSV übernehmen.

Matthias Hoinle fungierte bereits in den Spielzeiten 2015/2016 und 2016/2017 gemeinsam mit Thomas Reicherzer als Trainer in Wolferstadt und ist in seiner letzten Saison mit der Mannschaft in die Kreisklasse aufgestiegen. Stefan Fensterer ist seit einigen Jahren Kapitän und genießt ein hohes Ansehen innerhalb der Mannschaft. Aufgrund eines Kreuzbandrisses fiel er seit Beginn der abgelaufenen Saison aus, war aber stets nah am Team und vertrat die bisherigen Trainer einige Male.

Die sportliche Leitung des TSV Wolferstadt ist überzeugt, dass das neue Trainer-Duo die erfolgreiche Arbeit der scheidenden Übungsleiter Harald Leinfelder und Chris Luderschmid erfolgreich fortführen wird.

Im Rahmen der Saisonabschlussfeier wurden Harald Leinfelder, Chris Luderschmid und Sandro Morena von Abteilungsleiter Alexander Wager verabschiedet. (pm)

