vor 3 Min.

Rainer kommen mit einem blauen Auge davon

6:6 heißt es im Landesligaduell mit Aufsteiger Post-SV Augsburg II

Post-SV Augsburg II – TSV Rain 6:6. Erst sechs Wochen nach dem Auftaktsieg in eigener Halle gegen Bad Wörishofen bestritt Tischtennis-Landesligist TSV Rain sein zweites Saisonspiel, das ihn zu Aufsteiger Post-SV Augsburg II führte. Im imposanten, vor zwei Jahre auf dem Gelände des Sheridanparks eröffneten vereinseigenen Sport- und Gesundheitszentrum taten sich die Nordschwaben unerwartet schwer und waren am Ende froh, wenigstens noch einen Punkt zu entführen. „Das war heute sicher nicht unsere beste Leistung“, nahm Spitzenspieler Gerhard Wittmeier kein Blatt vor den Mund, und Kapitän Jürgen Genz sprach davon, mit einem blauen Auge davongekommen zu sein.

Suboptimal lief es für die Rainer insbesondere im vorderen Paarkreuz. Marco Klein fand gegen Gerhard Vaclahovsky nie richtig ins Spiel und gegen Günter Mayr nur phasenweise – am Ende genügte das aber nicht für etwas Zählbares. Wittmeier hatte gegen Mayr zwar keine Probleme, fand aber gegen „Gummiwand“ Vaclahovsky ebenfalls nicht die geeigneten Mittel. Da im ersten Durchgang neben Gerhard Wittmeier nur noch Wolfgang Römer (3:1 gegen Axel Dittrich) und Jürgen Genz (3:0 gegen Aydin Tezel) gewonnen hatten, wurde es beim Zwischenstand von 5:3 richtig kritisch für den TSV. Der gegenüber dem Saisonauftakt deutlich verbesserte Römer (3:0 gegen Dirk Hopfer) und Mathias Häusler, der sich trotz Rückenproblemen zu einem Fünfsatzsieg über Dittrich mühte, stellten jedoch postwendend den 5:5-Ausgleich her. Doch erneut schien sich das Blatt zugunsten der Gastgeber zu wenden. Genz nutzte seine Chancen gegen Rainer Gerstmeyr beim 1:3 nicht, und Artur Klein lag gegen Aydin Tezel bereits 0:2 zurück. Doch dann kämpfte sich der Senior im TSV-Tam mit viel Biss zurück in die Partie, drehte sie noch zu einem 3:2-Erfolg und rettete so wenigstens einen Zähler. (wrö)

