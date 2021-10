Regionalliga

11:03 Uhr

Fadhel Morou ist der neue Flügelflitzer beim TSV Rain

Plus Fußball-Profi wollen viele werden, und der TSV Rain ist vom bezahlten Geschäft nicht so weit weg. Genau dafür will Fadhel Morou sich empfehlen – und so dem Team helfen.

Von Christof Paulus

Es sind noch keine zehn Minuten im Grünwalder Stadion gespielt, als Fadhel Morou schon wieder einen scharfen Ball in die Mitte spielt. Hier, wo in den Sechzigern der FC Bayern seine zweite Meisterschaft gefeiert hatte und Fußball-Legenden wie Franz Beckenbauer, Sepp Maier oder der kürzlich verstorbene Nördlinger Gerd Müller dutzende Spiele absolviert haben, spielen heute die Amateure des FC Bayern. Zu Gast am vergangenen Samstag: Der TSV Rain. Morou hatte erst kurz zuvor bei den Tillystädtern unterschrieben, steht auf Anhieb in der Startelf – und überrascht offenbar nicht nur den mitgereisten Rainer Anhang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen