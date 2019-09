vor 20 Min.

Riedlingen braucht Punkte im Kellerduell

SpVgg spielt beim Schlusslicht. Altisheim erwartet ein Team, das zuletzt überraschte

Beim Duell Letzter gegen Vorletzter in der Kreisliga Nord brauchen sowohl Aufsteiger Holzheim als auch die SpVgg Riedlingen drei Punkte. Entsprechend umkämpft wird die Partie sein. Zudem spielt Altisheim zu Hause gegen Schretzheim.

Nach nur einem Punkt aus sechs Spielen steht die SpVgg Riedlingen mittlerweile auf einem Abstiegsplatz. Das gleiche Schicksal teilt der kommende Gegner, der SV Holzheim: Der Aufsteiger aus dem Landkreis Dillingen steht gar mit nur drei Zählern am Tabellenende der Kreisliga Nord. Umso wichtiger ist folglich das Kellerduell der Tabellennachbarn. Beide Teams brauchen dringend den Dreier, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht aus den Augen zu verlieren. Die Schwäche des SV Holzheim liegt mit Blick auf die Tabelle auf der Hand: In der Offensive herrscht Flaute, denn der Aufsteiger konnte in acht Spielen nur sechs Treffer erzielen. Riedlingen schoss doppelt so viele Tore, kassierte allerdings auch im Gegenzug sechs Treffer mehr als der Aufsteiger. „Leichte Spiele gibt es in dieser Liga nicht. Deshalb müssen wir Woche für Woche alles abrufen und über das Kollektiv zum Erfolg kommen“, sagt Riedlingens Coach Stefan Ferber.

Altisheim verlor die vergangenen beiden Spiele gegen favorisierte Gegner, jetzt geht es am Samstagnachmittag zu Hause gegen Aufsteiger Schretzheim: ein Gegner, der machbar zu sein scheint, auch wenn der BCS vergangene Woche mit einem 3:0-Sieg den bisherigen Tabellenführer Wörnitzstein gestürzt hat. „Grundsätzlich können wir gegen jedes Team mithalten, uns Chancen erarbeiten, wenn wir unser Potenzial abrufen“, sagt Michael Mederle, Sportlicher Leiter der Spielvereinigung. Nachdem es in den vergangenen Wochen in der Tabelle bergab gegangen war, hofft man auf Altisheimer Seite auf die Wende und einen Heimsieg gegen Schretzheim. Damit das gelingt, muss das Team von Trainer Marco Fuchs auch den Kampf annehmen. Denn Einsatzwille und Zweikampfführung war zuletzt ausschlaggebend für den Erfolg der Schretzheimer über Wörnitzstein. (wip)

Themen folgen