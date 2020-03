Spielabsage beim TSV Rain und drei Neuzugänge

Plus Das Spiel des TSV Rain gegen den SV Schalding-Heining ist abgesagt. Dafür gibt es ein Testspiel - und die ersten Neuzugänge für die neue Saison sind bekannt.

Der TSV Rain muss seinen Regionalliga-Auftakt im neuen Jahr verschieben. Der gastgebende SV Schalding-Heining (Foto vom Hinspiel mit Tjark Dannemann, vorne in Rot) hat die für den heutigen Samstag angesetzte Partie abgesagt.

Das Spielfeld am Reuthinger Weg sei durch den anhaltenden Regen nicht bespielbar. Ein Nachholtermin stand bis gestern noch nicht fest, wird aber wohl auf Anfang April gelegt.

Untätig sind die Tillystädter an diesem Wochenende aber nicht. Statt des Ligaauftaktes wird ein Testspiel stattfinden. Um 13 Uhr am heutigen Samstag trifft die Mannschaft auf dem heimischen Kunstrasenplatz auf den SV Donaustauf (Bayernliga), dessen Ligaspiel beim TSV Kottern ebenfalls abgesagt wurde.

Drei Neuzugänge für die neue Saison mit Regionalliga-Erfahrung

Abseits des aktuellen Spielbetriebs sind Sportlicher Leiter Alex Schroder und die beiden Trainer Alex Käs und Johannes Müller bereits aktiv, die Mannschaft für die nächste Saison zu formen. Obwohl am jetzigen Kader fast keine Veränderungen geplant sind, gab Schroder bereits drei Neuzugänge für die neue Spielzeit bekannt.

Es handelt sich bei allen dreien um Spieler, die derzeit in der Landesligamannschaft des VfR Neuburg kicken. Verpflichtet wurden der 28-jährige Offensivspieler Abdel Abou Khalil, der 23-jährige Mittelfeld- und Abwehrspieler Ralf Schröder und dessen 21-jähriger Bruder Dominik Schröder, der ebenfalls sowohl im Mittelfeld wie auch in der Abwehr eingesetzt werden kann. Alle drei verfügen über Regionalliga-Erfahrung, da sie in der Vergangenheit bereits für den FC Ingolstadt II spielten.

