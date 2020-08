10:13 Uhr

Testspiel des TSV Rain macht Lust auf mehr

Regionalligist TSV Rain gewinnt gegen Landesligist FC Gundelfingen unter Ausschluss der Öffentlichkeit 2:1.

Nach 155 Tagen coronabedingter fußballloser Zeit konnte der TSV Rain nun wieder sein erstes Spiel bestreiten. Das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindende Testspiel gegen den FC Gundelfingen, Tabellenführer der Landesliga Südwest, gewann der Regionalligist mit 2:1.

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich ein rasantes Spiel auf beiden Seiten. Die beste Chance im ersten Durchgang hatten die Gastgeber durch Abdel Abou Khalil, der nach 20 Minuten aus acht Metern zentral abzog. Schlussmann Dominik Dewein war auf dem Pfosten und parierte den Schuss des Rainer Angreifers. Rain hatte zwar deutlich mehr Ballbesitzanteile im ersten Durchgang, es fehlte aber noch die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Torlos gingen die Mannschaften in die Pause.

Zugang Abdel Abou-Khalil zieht ab, doch der Torwart kann parieren. Bild: Gerd Jung

Maximilian Käser trifft per Hacke für den TSV Rain

In der 56. Minute umkurvte Jan-Luca Fink einen Rainer Abwehrspieler und zirkelte den Ball aus 15 Metern halblinks ins lange Eck zur überraschenden Gästeführung. Elf Minuten später ließ Johannes Müller zwei Verteidiger der Gäste stehen und flankte hoch in den Strafraum. Marko Cosic war zur Stelle und köpfte aus kurzer Distanz zum Ausgleich ein. Das Siegtor der Tillystädter in der 77. Minute erzielte Max Käser mit dem Rücken zum Tor und per Hacke.

Beide Teams zeigten nach dieser langen Zwangspause ein erstaunlich gutes Spiel, das Lust auf mehr macht. (dz)

Schlussmann Dominik Dewein kommt vor Semir Gracic an den Ball - im Vordergrund Fabian Triebel Bild: Gerd Jung

TSV Rain Maiershofer (46. Peuser), Königsdorfer (46. Bobinger), R. Schröder (70. Triebel), Triebel (46. Bär), Gracic (70. Robinson), Cosic (70. Abou Khalil), S. Müller (46. Schittler), Robinson (46. Knötzinger), Ekin (70. Königsdorfer), J. Müller (70. S. Müller), Abou Khalil (46. Käser)

FC Gundelfingen: Dewein, Grötzinger, Weichler (46. Mahler), Brugger (46. Schneider), Reutter (46. Anzenhofer), Fink, Kühn (70. Reutter), Müller (46. Braun), Schmid (46. Hauf), Caravetta (46. Janik Noller), Öz (70. Caravetta)

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau)

Tore: 0:1 Jan-Luca Fink (56.), 1:1 Marko Cosic (67.), 2:1 Maximilian Käser (77.)

