Rain gelingt der Neustart

Umkämpfter Sieg für die Tischtennis-Herren des TSV in fremder Halle

Nach fast einem Jahr Wettkampfpause kam die Rückkehr in den Spielbetrieb für die gastgebenden Tischtennis-Freunde Bad Wörishofen ebenso wie für den TSV Rain einer Wundertüte gleich. In den beiden vorangegangenen, coronabedingt abgebrochenen Spielzeiten hatte es jeweils nur ein Aufeinandertreffen gegeben; beide Male in Rain, beide Male mit dem besseren Ende für die Blumenstädter. Doch das war lange her…

Dass es zum Saisonauftakt 2021/22 auch in fremder Halle wieder für einen TSV-Erfolg reichte, wenngleich der mit 9:6 umkämpft war, lag nicht zuletzt am vorderen Paarkreuz der Nordschwaben. Gerhard Wittmeier und Mathias Häusler starteten mit ihren Doppelpartnern Artur Klein sowie Wolfgang Römer zwar erfolglos in die dreieinhalb Stunden währende Auseinandersetzung, in den Einzelpartien zeigten sie dann aber ihre Klasse. Ihren Kontrahenten Xaver Eschenlohr und Rudi Grund gelang in vier Matches kein einziger Satzgewinn. Doppelt punktete in seinen Einzeln auch Wolfgang Römer im mittleren Paarkreuz, wobei die Erfolge über Horst Müller und Karl Deeg knapp ausfielen. Glücklos dagegen Marco Klein: Er gab beide Spiele im entscheidenden fünften Satz ab. Zumindest im Doppel war dem jüngsten TSV-Akteur ein Erfolgserlebnis vergönnt: Zusammen mit Kapitän Jürgen Genz gelang ihm ein 3:2 über Eschenlohr und Manuel Müller.

Genz legte im Einzel noch einen Zähler gegen Manuel Müller nach, ebenso wie Artur Klein, dessen hart erkämpfter Fünfsatzerfolg schließlich den erlösenden Siegpunkt für die Gäste vom Lech bedeutete; nach der vermeintlich souveränen 8:4-Führung drohte den Rainern der Sieg nämlich beinahe noch aus der Hand zu gleiten. „Da ist noch ordentlich Luft nach oben“, erstickte Mannschaftsführer Genz zu euphorischen Siegesjubel gleich im Ansatz – sicher nicht zu Unrecht angesichts der schweren bevorstehenden Aufgaben gegen den TV Waal und den TV Boos II. (wrö)