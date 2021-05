Vizemeisterschaften für Tennis-Nachwuchs

Elias Leimer und Marie Rödl landen bei den Schwäbischen auf Platz zwei

Die Donauwörtherin Marie Rödl und der Harbuger Elias Leimer haben es bei den schwäbischen Meisterschaften im Tennis bis ins Finale geschafft. Rödl besiegte in der Klasse U12 unter anderem die Harbugerin Nina Meyer, für die somit ein Halbfinalplatz zu Buche steht. Wie auch Leimer in der Klasse U9 musste sich Rödl jedoch im Finale glatt mit 0:6 und 0:6 geschlagen geben. Umkämpft war bereits die Auftaktpartie des Turniers, die Rödl erst im Tiebreak für sich entscheiden konnte. Das Turnier fand am vergangenen Wochenende in Gersthofen statt.

Leimers Weg ins Finale führte nach zwei Siegen in der Vorrunde und einem 5:3- und 5:4-Erfolg in der Vorschlussrunde ins Finale. Dort zog er mit 2:4 und 1:4 den Kürzeren gegen Robin Topic vom Gastgeber TC Rot-Weiß Gersthofen.

In der Klasse U12 trat zudem Leon Leimer vom TSV Harburg an. Er erreichte über ein Freilos und einen 6:2- und 6:0-Erfolg das Viertelfinale, wo er unterlag. In der Klasse U14 verlor Jonas Rödl in seinem Auftaktmatch mit 0:6 und 0:6. Auch Simon Dommer vom TC Marxheim hatte in der Klasse U16 nur eine Partie zu bestreiten. Nachdem sein Erstrundengegner nicht angetreten war, verlor er im anschließenden Achtelfinale mit 0:6 und 0:6. (dz)