Schwingt Monheim nach oben?

Nach dem ersten Sieg in dieser Saison hat der TSV Monheim nun den Tabellenzweiten zu Gast. Die Hessen von Großen-Linden dürften dem TSV einen engen Wettkampf bieten

Nach dem jüngsten Sieg vergangenen Sonntag gegen den KTV Hohenlohe hat der Turn- und Sportverein aus Monheim gewaltig Selbstvertrauen getankt. Mit dieser positiven Mannschaftsstimmung empfangen die Turner zum Heimkampf am Samstag, 16. Oktober, ihre hessischen Gegner vom TV Großen-Linden, nördlich von Frankfurt gelegen, was eine längere Anreise erfordert.

Im Gegensatz zu den Monheimern gewann Großen-Linden die ersten beiden Wettkämpfe, musste sich aber vergangene Woche extrem knapp mit nur einem Punkt Unterschied geschlagen geben. Wenn die Jurastädter zum zweitplatzierten Gast aufschließen möchten, ist ein Sieg notwendig, mit dem es auch gelänge, aus dem unteren Drittel der Tabelle in der 2. Bundesliga Nord herauszuklettern.

Zu den besonders starken Geräten der Hessen zählen Boden und Reck. Genau an diesen Start- oder Finalgeräten zeigten die Monheimer in letzter Zeit noch Unsicherheiten. Nicht nur wegen dieses Gegensatzes wird ein spannender Wettkampf auf Augenhöhe in der Monheimer Stadthalle erwartet.

Es ist davon auszugehen, dass beide Mannschaften mit der besten Besetzung in die Duelle gehen und sich nichts schenken werden. Für den Gewinn der zwei Wettkampfpunkte wird am Ende neben durchgeturnten und sauberen Übungen auch die Taktik wieder eine große Rolle spielen.

Der TSV Monheim freue sich auf einen spannenden Wettkampf vor heimischem Publikum, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Beginn ist um 18 Uhr. (pm)