29.09.2020

Volleyballer des VSC Donauwörth wandeln auf neuen Pfaden

Die Abteilung des VSC Donauwörth nutzt die coronabedingte Pause und verlegt das Spiel kurzerhand nach draußen. Was sich die Teams für die neue Saison vorgenommen haben.

Trotz coronabedingter verlängerter Trainingspause starten die VSC Unger Volleys gestärkt in die neue Saison. Während der Trainingspause wurde die Zeit unter sportlicher Leitung von Oliver Bürge genutzt, gezielt die Mannschaftszusammensetzungen zu koordinieren und entsprechende Trainer für die drei Damenmannschaften, zwei Herrenmannschaften und die 20 Jugendteams auszuwählen, einzusetzen und zu unterweisen.

Durch das große Engagement der zahlreichen Freiwilligen ergaben sich neue Trainingskonstellationen. Oliver Bürge übernimmt das Training der ersten Damenmannschaft. Hierbei setzt er klar auf die stärksten Spielerinnen. Die Truppe wurde zusätzlich mit einigen Teammitgliedern aus der zweiten Mannschaft potenziert. „Ich möchte mit einem starken, vollen Kader in die neue Bezirksligasaison einsteigen und habe hierfür die optimale Mannschaft“, sagt Bürge über sein Team.

Neue Trainer bei Volleyballteams des VSC Donauwörth

Auch die zweite Damenmannschaft erfuhr einen Wandel. So übernahm Susi Schreiber neben ihren Tätigkeiten als Jugendausbilderin der U18 das Training. Auch hier wurden Spielerinnen aus der dritten Mannschaft nach oben gezogen. Die Damenmannschaft III wird gleich von drei Trainern gefördert und gefordert. Annette Regler, die außerdem ihre U12 weiterhin ausbildet, Tobias Haindl und Susann Thren koordinieren gemeinsam das Training und Coaching der Damen III, in der nun auch einige Jugendspielerinnen begrüßt wurden.

Das Training der Herren I übernimmt Spielertrainer Björn Dehler gemeinsam mit dem Vater-Sohn-Duo Hannes und Richard Rohrer, die gemeinsam an die alt bewährten Spielaufstellungen anknüpfen möchten. Die Herren II werden im Training angetrieben von den erfahrenen Volleyballern Martin Luger und Michael Schmid.

Uli Eibl: "Ich bin begeistert, was wir schaffen und umsetzten können"

Eine neue Saison beginnt auch für die männliche Jugend U 12/13 unter der Leitung von Alexandra Faber mit Andreas Dengg. Die weibliche Jugend mit gleich 15 Mannschaften wird von zahlreichen aktiven Spielern gefördert und auch auf Turniere und Spieltage begleitet. „Ich bin begeistert, was wir schaffen und umsetzten können und wie der Zusammenhalt der Volleyballabteilung auch bei nicht optimalen Bedingungen reibungslos funktioniert“, freut sich Abteilungsleiter Uli Eibl über die Entwicklungen.

Die Trainingspause ließen die Volleyballer des VSC Donauwörth nicht ungenutzt. Aufgaben zu Lauftraining, Kondition und Stabilisation wurden zunächst online weitergegeben und von den Spielern in Eigenregie ausgeführt, bis man sich schließlich zu gemeinsamen Einheiten verabreden konnte.

Und dann lief bei den VSC Unger Volleys alles Schlag auf Schlag. Lauftraining, Beachtraining sowie Konditionierung im Sand wurde am Riedlinger Baggersee vertieft und ausgebaut. Die Teams lernten sich – auch unter Einhaltung der Abstandsregelung – kennen und übten trotz 30 Grad Temperatur zu den gewohnten Trainingszeiten. Mit Hygienekonzept ging es dann auch direkt in die Halle, um sich gezielt auf die Saison 2020/2021 vorzubereiten und die Trainingseinheiten zu intensivieren.

Saisonbeginn am 10. Oktober

Saisonbeginn ist am 10. Oktober, für die Herren steht dann das Bezirksliga-Derby gegen den TSV Nördlingen und die Partie gegen den TSV Pfuhl auf dem Programm. Die Damen I starten beim TSV Schwabmünchen mit Spielen gegen die Gastgeber und den TV Bad Grönenbach. Die Damen II und III treffen beim Heimspieltag in der Kreisliga gleich zu Beginn direkt aufeinander und treten dann noch jeweils gegen den TV Gundelfingen an. Die zweite Herrenmannschaft startet erst am 24. Oktober in die neue Kreisliga-Saison.

Die Kapitäne der ersten Damen- und Herrenmannschaft sind sich einig: „Trotz verkürzter Trainingspause sind wir sehr gut auf die Saison vorbereitet und werden unsere beste Leistung abrufen können.“ (dz)

