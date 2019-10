00:05 Uhr

Wemding belohnt sich

TSV gewinnt beim VfL Buchloe

Eine hart umkämpfte Basketball-Partie gegen den VfL Buchloe haben die Basketballer des TSV Wemding für sich entschieden.

Schon zu Beginn versuchten die Wallfahrtstätter mit einer aggressiven Verteidigung den Spielaufbau der Gastgeber zu stören. Dies gelang zwar hervorragend, doch die Allgäuer hatten trotzdem den nötigen Zug zum Korb und konnten dagegenhalten. So endete das erste Viertel ausgeglichen mit 17:17. Die folgenden zehn Minuten brachten das gleiche Bild. Es zeigte sich ein harter Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften, der sehr durch eine gute Verteidigungsarbeit auf beiden Seiten geprägt war. Zur Halbzeit konnte sich keiner eine Führung erspielen und so stand es 29:29.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Hausherren aus Buchloe besser ins Spiel. So waren die Wallfahrt-stätter zeitweise sogar mit elf Punkten im Rückstand. Es sah so aus, als ob die Wemdinger nicht wieder ins Spiel zurückfinden würden und mit einer Auswärtsniederlage die lange Heimfahrt antreten würden. Doch nach einer weiteren Auszeit und mit der richtigen Moral konnten sich die Schützlinge um Coach Hennemann Punkt für Punkt wieder herankämpfen. Durch vorbildlichen Teamgeist und eine geschlossene Verteidigung schafften die Wemdinger kurz vor Schluss den Ausgleich und konnten sogar die Führung des Spiels zu übernehmen. So gewann der TSV das stets umkämpfte Auswärtsspiel gegen den VfL Buchloe mit 59:53.

Am kommenden Sonntag spielen die Basketballer des TSV Wemding in heimischer Halle gegen den TV Memmingen II. Spielbeginn ist um 16 Uhr. (ulhe)

TSV Wemding Hänsel Maximilian (19 Punkte/1 Dreier), Heinlein Lukas (11), Hennemann Josef, Kaufmann Moritz (2), Mayer Andreas (13/1), Meyer Johannes (8), Wankerl Dominik und Zinsmeister Manuel (6).

