Der TSV Rain baut seine Erfolgsserie aus

Mit dem dritten Sieg in Folge etabliert sich der TSV Rain im Mittelfeld der Tabelle der Bayernliga Süd. Ein frühes Führungstor und ein rasches 2:0 unmittelbar nach der Pause gegen den FC Gundelfingen sicherten den Blumenstädtern den Sieg. Unnötig spannend wurde es nochmal sieben Minuten vor dem Spielende nach dem Anschlusstreffer. Rains Coach David Bulik veränderte seine Startelf im Vergleich zum 1:0-Sieg beim FC Pipinsried lediglich auf einer Position: Matej Rados spielte von Anfang an für Julian Bosch, der auf der Bank Platz nahm.

Vor 220 Zuschauerinnen und Zuschauern im Georg-Weber-Stadion legten die Gastgeber einen schnellen Start hin. Bereits nach fünf Minuten der erste Torabschluss von Benjamin Krist. Vier Minuten später wurde Gabriel Hasenbichler im letzten Moment beim Abschluss geblockt. In der 14. Minute lief es dann deutlich besser: Michael Senger spielte einen perfekten Pass in den Laufweg von Tim Härtel, der den Ball von rechts kommend ins kurze Eck zur verdienten 1:0-Führung für die Blumenstädter einnetzte. Nach knapp 20 Minuten hatten die Gäste ihre erste nennenswerte Offensivaktion, doch Abwehrspieler Benito Alisanovic war vor dem Ex-Rainer Patrick Högg am Ball und klärte zur Ecke. Bis zu 45. Minute tat sich auf beiden Seiten nicht mehr viel, dann tauchte plötzlich Högg vor dem Rainer Tor auf und zog aus kurzer Distanz ab, doch der Rainer Keeper Florian Rauh reagierte blitzschnell und parierte den Ball. Mit der 1:0-Führung der Heimelf ging es in die Halbzeitpause.

Gabriel Hasenbichler köpft für den TSV Rain zum 2:0 ein

Mit der ersten Aktion nach dem Seitenwechsel erzielten die Tillystädter das 2:0: Eine präzise Ecke von der linken Seite durch Michael Senger ins Zentrum köpfte Hasenbichler kraftvoll aus sechs Metern unhaltbar ins Tor. Danach verflachte das Spiel etwas, da die Hausherren einen Gang zurückschalteten. Die Gäste bemühten sich zwar um einen Anschlusstreffer, konnten sich jedoch weder gegen die gut gestaffelte Abwehr der Rainer durchsetzen noch den Rainer Schlussmann überwinden. In der 83. Minute leistete sich TSV-Torhüter Rauh jedoch eine Unsicherheit, als er eine Ecke passieren ließ, die schließlich von Michael Grötzinger per Kopf zum 1:2 verwertet wurde. Die Gäste warfen nun alles nach vorne, hätten aber um ein Haar noch das 3:1 hinnehmen müssen, als Senger kurz vor Schluss allein vor dem Tor auftauchte, aber am Torhüter scheiterte. Eine Großchance tat sich dann noch für die Gäste durch Deniz Erten auf, der unbedrängt aus sechs Metern deutlich über das Tor köpfte. Dann war Schluss, und die Rainer Spieler und Fans feierten drei wichtige Punkte.

Rains Trainer David Bulik kritisiert Leistung in zweiter Hälfte

Trainer David Bulik vom TSV Rain zeigte sich erfreut über die drei Punkte, war jedoch nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft im zweiten Durchgang des Spiels. Er sagte: "In der ersten Halbzeit haben wir gut gestanden und den Ball besser kontrolliert als der Gegner. Doch nach dem schnellen 2:0 in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel nur noch verwaltet und konnten kaum Druck nach vorne erzeugen. Abgesehen von dem Tor und dem Konter von Senger hatten wir kaum nennenswerte Aktionen. Das war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten schnell das 2:0 erzielen und dann den Sack zumachen. Das ist zwar gelungen, aber wir haben danach defensiv zu tief gestanden und zu viele Ballverluste erlitten. Das einzige Positive ist, dass wir drei Punkte geholt haben, besonders angesichts der Ergebnisse in der Liga."

Rains Trainer David Bulik freute sich über drei gewonnene Punkte, nicht aber über die Leistung seines Teams in den zweiten 45 Minuten. Foto: Szilvia Izsó

TSV Rain: Florian Rauh, Jannik Schuster, Benito Alisanovic, Matej Rados, Michael Senger, Benjamin Krist (68. Julian Bosch), Eugen Belousow, Tim Härtel, Gabriel Hasenbichler, Etienne Perfetto (68. Muris Avdic), Marc Sodji (65. Renato Domislic) - Trainer: David Bulik

FC Gundelfingen: Timo Ratter, Michael Grötzinger, Elias Weichler, David Anzenhofer, Christian Mijatovic (73. Paul Neubieser), Jonas Schneider (61. Markus Böck), Niklas Fink (80. Stefan Heger), Felix Hafner (73. Sandro Caravetta), Jeremias Seibold, Ibrahim Neziri (61. Deniz Erten), Patrick Högg - Trainer: Chrisovalantis Chalkidis - Trainer: Stefan Heger

Schiedsrichter: Peter Frank (Uttenreuth)

Tore: 1:0 Tim Härtel (14.), 2:0 Gabriel Hasenbichler (46.), 2:1 Michael Grötzinger (83.)

Zuschauer: 220

