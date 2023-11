Der TSV Rain steht vor einem „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen Garching

Plus Der TSV Rain hat am Samstagnachmittag das erste Heimspiel unter Trainer David Bulik. Der würde gerne mit einem Sieg gegen Kellerkind Garching nachlegen.

Der Einstand ist David Bulik mit dem TSV Rain beim 2:0-Auswärtssieg in Sonthofen bereits gelungen, nun möchte der neue Trainer aber auch vor eigenem Publikum nachlegen. Am Samstagnachmittag empfangen die Blumenstädter den VfR Garching (Anpfiff 14 Uhr). Dabei haben die Rainer eine große Chance, sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen. Zudem gibt es ein Wiedersehen eines TSV-Spielers mit seinem Ex-Club.

Ende Juli schnürte Rains Angreifer Marc Sodji noch seine Fußballschuhe für den VfR Garching. In der Partie gingen die Blumenstädter durch die Treffer von Gabriel Hasenbichler und Renato Domislic als Sieger vom Platz und feierte zudem den ersten Auswärtssieg der Saison. Garching kam dagegen nicht mehr aus dem Keller heraus und steht auch vor dem erneuten Aufeinandertreffen auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Sodjis Wiedersehen mit seinen alten Mannschaftskameraden dürfte zudem nicht allzu harmonisch auffallen, nachdem er sich Anfang August dem TSV Rain angeschlossen hatte. Wie der Münchner Merkur berichtete, ereignete sich der Transfer „in einer Nacht-und-Nebel-Aktion“ und sorgte vor allem bei Sodjis Förderer Nicola Basta für große Enttäuschung.