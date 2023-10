Florian Prießnitz „Wir haben in der Offensive mehr drauf“

Plus Der Trainer des FC Mertingen spricht über die aktuelle Torflaute seines Fußball-Kreisliga-Teams und das nächste Duell gegen Möttingen.

Mit neun Punkten und dem vorletzten Tabellenrang befindet sich der FC Mertingen mitten im Abstiegskampf. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe und wie beurteilen Sie die Situation, dass die knappen Spiele häufig der Gegner für sich entscheidet?

Florian Prießnitz: Es gibt sicherlich mehrere Gründe. Und es stimmt, es ist auffällig, dass wir häufig mit einem Tor Unterschied den Kürzeren ziehen. Aus meiner Sicht liegt es zum einen daran, dass wir es dem Gegner in Phasen des Spiels viel zu einfach machen, Tore zu erzielen. Zum anderen machen wir selbst viel zu wenig Buden.