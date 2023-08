Fußball

vor 55 Min.

Florian Prießnitz: „Wir müssen uns das Spielglück erarbeiten“

Plus Der Trainer des Mertingen spricht über den misslungenen Start in der Kreisliga Nord.

Dank eines starken Ligaendspurts hat der FC Mertingen in der vergangenen Saison noch einen einstelligen Tabellenplatz belegt. Diese Saison wollen Sie mit dem Team noch weiter oben angreifen. Sie hatten einmal erwähnt, dass dafür zwei Aspekte mitentscheidend sind. Ein weitestgehend verletzungsfreier Kader und das konstante Abrufen der Grundtugenden. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation?

Florian Prießnitz (Trainer FC Mertingen): Personell fehlen uns aktuell Tobias Mauch und Bernhard Schuster. Die beiden würden uns natürlich guttun. Ansonsten ist der Kader breit genug und alle, die zur Verfügung stehen, sind auch fit. Über die Grundtugenden wollen wir jetzt nicht sprechen, Fakt ist, dass der Start misslungen ist. Genauso wenig werden wir aktuell aber in Panik verfallen, allerdings muss uns allen klar sein, dass wir in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen müssen.

