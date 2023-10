Fußball

Nackenschläge für die SG Feldheim/Genderkingen

Plus Die Spielgemeinschaft verliert die Heimpartie in der Fußball-Kreisklasse Neuburg gegen Untermaxfeld mit 1:3. Besser macht es die SG Münster/Holzheim.

Weiterhin schwer tut sich die SG Feldheim/ Genderkingen in der Kreisklasse Neuburg. Nach sechs Spieltagen stehen weiterhin nur vier Zähler zu Buche. Auch gegen Untermaxfeld sprang nichts Zählbares heraus. Glück für das Team, dass es mit Ehekirchen II, Illdorf und Grasheim Teams in der Liga gibt, die noch schlechter dastehen. Am anderen Tabellenende ist die SG Münster/Holzheim weiterhin ärgster Verfolger des Spitzenreiters BSV Berg im Gau mit drei Punkten Abstand – bei einem Spiel weniger.

SG Feldheim/Genderkingen gg. TSG Untermaxfeld 1:3 (0:1). Die Partie kam erst langsam in Fahrt. Keine der beiden Mannschaft konnte sich anfangs nennenswerte Vorteile erspielen. In der 22. Minute, nach einer Flanke, konnte Untermaxfeld eine Unsicherheit in der Hintermannschaft der Gastgeber ausnutzen und ging durch Dominik Westermayer in Führung. Fortan hatte der Gast mehr vom Spiel, konnte jedoch seine Führung vor der Pause nicht mehr ausbauen.

