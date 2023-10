Fußball

20:00 Uhr

SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf muss sich mit Remis begnügen

Zweimal konnte Möttingen gegen Ebermergen jubeln, kam am Ende jedoch nicht über ein Unentschieden hinaus. Auf dem Bild sind Georg Heckel (in Blau, Ebermergen) und Philipp Rothgang (in Rot, TSV Möttingen).

Plus 2:2-Remis gegen Möttingen. Mertingen und Riedlingen hängen weiter in der Abstiegszone fest. Buchdorf siegt souverän.

Während sich die führenden Fußball-Kreisligisten aus Nördlingen und Maihingen am vergangenen Spieltag erneut keine Blöße gaben, sieht es am Tabellenende für Riedlingen und Mertingen weiter düster aus.

FC Mertingen – SpVgg Deiningen 0:1 (0:0). In der 2. Minute traf Robin Welchner für die Gäste das Alu, ehe Löhle auf der Gegenseite nur die Querlatte anvisierte. Die Heimelf machte gut weiter: Zuerst verzog Erik Adam nur knapp (12.), ehe er wenig später nach einer tollen Einzelaktion per Linksschuss abzog und wieder nur die Latte traf. Die Gäste ihrerseits hatten in der 20. Minute eine gute Gelegenheit durch Tim Betzler. Danach flachte das Spiel ab und das Wetter wurde ungemütlich. Die größte Chance zur Gästeführung vereitelte Fuchs im FCM-Tor, als er David Chlebisz den Ball acht Meter vor dem Tor vom Fuß pflückte (35.).

