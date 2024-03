TKSV Donauwörth fährt ersten Saisonsieg ein

Plus In der A-Klasse Nord gewann der TKSV mit 1:0 gegen Großsorheim/ Hoppingen. Die beiden Partien im Ries enden jeweils 1:1.

Über die ersten drei Punkte der Fußball-Saison in der A-Klasse Nord konnte sich zum Auftakt der Frühjahrsrunde der gebeutelte TKSV Donauwörth freuen. Die beiden Partien im Ries endeten unentschieden.

TKSV Donauwörth – SG Großsorheim/Hoppingen 1:0 (0:0). Die Hausherren gingen in der 24. Minute in Führung durch Ahmet Karabal. Elf Minuten später dezimierten sich die Hausherren selbst, als Torhüter Kagan Kalkan wegen Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah. Zu zehnt hielt der TKSV dagegen. Ab der 66. Minute musste nun auch Großsorheim zu zehnt weiterspielen, Timo Schabert sah aufgrund eines groben Foulspiels ebenfalls glatt Rot. Wenig später musste Robert Kopp für zehn Minuten auf die Gäste-Bank. Es blieb beim 1:0 und damit ersten Saisonerfolg für die Donauwörther. Zuschauer: 100. (sut)