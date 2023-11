TSV Rain begibt sich frühzeitig in die Winterpause

Fußball-Bayernliga: Der Platz in Rain spielt nicht mehr mit, somit muss die Partie des TSV gegen Heimstetten verschoben werden. Was Trainer Bulik jetzt vorhat.

Der TSV Rain hat bereits vorzeitig Winterpause. Am Freitagvormittag wurde das für diesen Samstag angesetzte Heimspiel gegen den SV Heimstetten abgesagt. Grund dafür sind die Witterungsbedingungen, die den Platz des Georg-Weber-Stadions unbespielbar machen. Somit endet ein insgesamt turbulentes Fußballjahr bei den Blumenstädtern, das mit zahlreichen Personalwechseln, dem Abstieg aus der Regionalliga Bayern und dem kompletten Neuanfang in der Bayernliga Süd viele Höhen und Tiefen parat hielt. Weil Trainer David Bulik einiges mit seiner Mannschaft vorhat, stehen aber auch schon die Pläne für die Vorbereitung.

Die hat der neue Trainer schon ausgeteilt. Am 18. Januar beginnt für die Fußballer die Vorbereitung. „Wir fangen relativ bald wieder an und trainieren dann auch fast täglich. Jede Woche werden wir viermal trainieren und ein Spiel haben“, kündigt Bulik an. Mit einer Lauf-Challenge beginne die Mannschaft sogar bereits ab Neujahr. Der TSV-Coach hatte schon in den vergangenen Wochen erklärt, in der Pause mit seiner Mannschaft an einigen Dingen arbeiten zu wollen. Die Kraft und Ausdauer ist ihm dabei besonders wichtig: „Ich will, dass meine Mannschaft so fit ist, dass sie auch in den letzten 20 Minuten noch einmal zulegen kann und in der Lage ist, auch wenn nötig Rückstände zu drehen“, betont Bulik.

Rains Trainer Bulik will die Offensive auf Trab bringen

Zuletzt hätten in diesem Bereich schon noch ein paar Prozent gefehlt, findet der Trainer. Auch im offensiven Bereich hofft Bulik auf Fortschritte. „Defensiv, das hat man glaube ich an den Ergebnissen auch gesehen, stehen wir meistens gar nicht so schlecht. Aber vorne geht spielerisch schon noch mehr“, sagt er. Mehr Ideen und Variabilität im Offensivspiel sei seiner Meinung nach auf jeden Fall möglich. Auch das wird Bulik mit den Rainer Fußballern ab Januar in Angriff nehmen.