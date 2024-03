TSV Bäumenheim: Kellerduell mit enttäuschendem Ausgang

Gegen den Tabellenletzten der Bezirksoberliga, den Kissinger SC, können die Bäumenheimer Handballer diesmal nicht mithalten und verlieren 31:35.

Einen enttäuschenden Ausgang aus Bäumenheimer Sicht nahm am Samstag das Punktspiel gegen den Tabellenletzten aus Kissing. Die Gäste warfen wie im Hinspiel 35 Tore, doch die Handballer des TSV Bäumenheim zogen nun mit 31:35 den Kürzeren.

Die TSV-Trainer Tarek Tayeh und Dennis Michalke mussten ausgerechnet in diesem Spiel auf Spielmacher Jago Heinisch und den bisher erfolgreichsten Torschützen, Silviu-Ciprian Ioja (88 Saisontore) verzichten. Die Bäumenheimer begannen dennoch schwungvoll und lagen nach fünf Minuten mit 3:1 vorn. Doch in der Folgezeit waren es die Kissinger, die in der Neudegger Halle den Ton angaben. Die Gäste deckten einmal mehr die Schwachstellen in der TSV-Abwehr auf, ihnen gelangen fünf Tore in Folge zum 3.6. Diesem Rückstand rannten die Gastgeber bis zum 7:10 hinterher. Simon Lechner, der als Mittelmann fungierte, brachte nun etwas Struktur in die Angriffsbemühungen. Der Rückstand schmolz, beim 12:12 konnte der TSV durch Dominik Grob wieder ausgleichen. 15:15-Unentschieden hieß es dann auch nach 30 Minuten.

Fehler des TSV Bäumenheim spielen Gegner Kissing in die Karten

Nach Wiederbeginn schlichen sich bei den Bäumenheimern mehrmals unnötige Fehler ein, die den Gästen in die Karten spielten. Kissing legte gleich wieder zwei Tore vor (15:17) und hatte in den nächsten Minuten knapp die Nase mit ein, zwei Toren vorn. Schlechtes Rückzugsverhalten, das die Gäste mit schnellen Gegentoren bestraften, ließ den Ausgleich nicht zu. Der fiel dann doch durch Mark Husty zum 27:27, zwölf Minuten vor dem Ende. Bei den TSV-Spielern setzten im Angriffsspiel Simon Lechner und Andi Jung die Akzente. Waren sie auf der Bank, kam Sand ins Getriebe. Das wäre noch zu kompensieren gewesen, wenn die Abwehrarbeit gepasst hätte. Hier konnte nur Keeper Markus Liehr mit seinen Paraden glänzen. Die Gäste nutzten die nachlässige TSV-Abwehr und zogen mit vier Toren in Serie auf 27:31 davon.

Trainer Tarek Tayeh vom TSV Bäumenheim. Foto: Szilvia Izsó

Mehr als ein Tor konnten die Bäumenheimer in der Restspielzeit nicht verkürzen, die Gäste hatten keine Probleme, ihre Führung bis zum Abpfiff zu verteidigen. Andi Jung konnte nur noch zum 31:35-Endstand abschließen. Damit ist in der Tabelle der Vorsprung der Bäumenheimer auf einen Punkt geschmolzen, bleibt die Hoffnung, dass Kissing keine Punkte mehr holt. Für die Bäumenheimer steht am Donnerstag statt Training das Nachholspiel gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen auf dem Plan. (AZ)

TSV Bäumenheim: Markus Liehr und Yannik Scherer (im Tor) – Dennis Ott (4), Simon Lechner (7), Thomas Haupt, Andreas Jung (7/1), Lukas Hurle (1), Jonas Uhl (2), Dominik Grob (3), Manuel Brandt, Matthias Klement (2), Udo Kasten (1), Marek Husty (4) und Markus Bügelsteiber.

