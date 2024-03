Unerwartete Leistungssteigerung beim TSV Bäumenheim

Gegen den klaren Favoriten Lauingen-Wittislingen verliert der TSV Bäumenheim 20:29, zeigt sich jedoch deutlich verbessert.

Wieder keine Punkte für den TSV Bäumenheim in der Bezirksoberliga: Am Ende gab es beim 20:29 (9:12) zwar den erwarteten Favoritensieg der Gäste von der HSG Lauingen-Wittislingen, doch die Bäumenheimer Handballer boten in diesem Spiel zumindest eine wesentlich stärkere Vorstellung als zuletzt.

Ohne die Stammspieler Lukas Hurle und Dennis Ott mussten die TSV-Trainer wieder einmal improvisieren. Doch in den ersten paar Minuten sah alles danach aus, als sollte gegen Lauingen-Wittislingen eine weitere Lehrstunde folgen. Die Gäste lagen schnell mit 1:4 vorn, bestimmten bis zum 3:7 klar das Geschehen in der Schmutterhalle. Unterstützt wurden sie von einer ansehnlichen Fangruppe, die per Bus nach Bäumenheim gekommen war. Doch nach etwa 15 Minuten waren auch die Gastgeber auf Betriebstemperatur und leisteten Widerstand. Es gab tolle Szenen, spektakuläre Kreis- und Kontertore, der Rückstand konnte kurz vor der Pause auf 9:10 verkürzt werden. Doch zwei Nachlässigkeiten führten dann noch zum 9:12-Pausenstand. Wesentlichen Anteil an diesem Ergebnis hatte Keeper Yannik Scherer. Mit seinen Paraden bei Kontern und einem Strafwurf hielt er den TSV im Spiel und frustete die Gegner.

TSV Bäumenheim bietet ordentliche Leistung

Doch es war fast zu befürchten, dass die Gäste in der zweiten Halbzeit einen Gang höher schalten würden. In den ersten zehn Minuten boten sie einen Tempohandball, dem die TSV-Spieler nichts entgegenzusetzen hatten. Vom 11:14 bauten sie über 11:18 auf 12:20 ihre Führung komfortabel aus, der Favorit wurde nun seiner Rolle gerecht. Da später auch Johannes Wittgen, der sein Comeback beim TSV gab, nahtlos an die gute Leistung seines Vorgängers anknüpfen konnte, betrug der TSV-Rückstand erst kurz vor Schluss zehn Tore (19:29). Simon Lechner gelang das letzte Tor zum 20:29-Endstand.

Die Gäste der HSG bestachen durch ihr schnelles Kombinationsspiel im Angriff, das die Schwachstellen der TSV-Abwehr deutlich aufzeigte. Über die Außen fielen zu einfache Tore, nur weil die Bäumenheimer Abwehrspieler zu weit nach innen rückten und dann zu spät kamen und das Nachsehen hatten. Die HSG hat sich wohl ein bisschen für den Sonntag geschont, an dem sie ein Nachholspiel beim TSV Göggingen klar mit 28:23 gewann. Doch über die gesamten 60 Minuten boten die Bäumenheimer-Handballer eine ordentliche Leistung, die man so nicht erwarten konnte. (AZ)

TSV Bäumenheim: Yannik Scherer und Johannes Wittgen (im Tor) – Simon Lechner (2), Andreas Jung (2), Jonas Uhl (2), Dominik Grob Manuel Brandt, Felix Bösele, Matthias Klement (4/1), Jago Heinisch (4), Andreas Biehle (1), Udo Kasten und Marek Husty (5).

Lesen Sie dazu auch