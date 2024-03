Monheimer Karate-Kämpfer erringen den dritten Platz

In Österreich sind die jungen TSVler bestens aufgelegt und erringen Bronze. Auch Wettkampfneulinge sind dabei und überzeugen mit starken Leistungen.

Das Karateteam aus Monheim hat es wieder nach Österreich in den Ort Lustenau gezogen. Um die 400 Nennungen hatte der dortige Lions Cup. Die Monheimer Athleten, obwohl mit einem deutlich kleineren Team als die Konkurrenz angetreten, konnten sich mehr als gut behaupten.

Die Wettkämpfe starteten um 9 Uhr. Für Monheim ging als erster Athlet Eliah Hurler in der Kategorie Kata männlich auf die Matte. Runde für Runde gewann Hurler ohne einen einzigen Gegenpunkt. Zum Schluss sicherte er sich Gold glasklar. Als Nächstes waren die Mädchen im Katabereich, Lara Pahic und Andressa Pfeifer, an der Reihe. Pahic hatte gleich zu Beginn eine starke Gegnerin und musste sich knapp geschlagen geben. Sie hatte keine Chance auf Bronze. Pfeifer hingegen konnte sich bis ins Halbfinale kämpfen. Hier musste sie sich ebenfalls geschlagen geben, konnte aber das kleine Finale danach souverän gewinnen und so den dritten Platz sichern.

Karateteam Monheim: Hurler-Brüder kämpfen sich nach ganz oben

Nach der Mittagspause starteten die Wettkämpfe in der Disziplin Kumite. Hier gingen parallel die Hurler-Brüder Eliah und Jonah in ihren jeweiligen Gewichtsklassen an den Start. Eliah Hurler zeigte all sein Können und sicherte sich die Goldmedaille. Auch sein Bruder tat es ihm gleich und kämpfte sich bis ins Halbfinale, ohne einen einzigen Gegenpunkt. Aber auch das Halbfinale konnte Hurler für sich entscheiden, mit einem starken 3:1. Knapp, aber doch siegreich holte Jonah Hurler im Finale die dritte Goldmedaille für Monheim.

Gracjan Luc trat in der Kategorie Kumite männlich U12 -38 Kilogramm Unterstufe an. Der Monheimer kämpfte sich gut durch seinen ersten Kampf bei einem Wettkampf. Allerdings holte sich sein Gegner kurz vor Ende der Zeit noch einen gezielten Schlag mit dem Fuß zum Kopf, wofür er drei Punkte bekam. Somit verlor Gracjan Luc. Der Monheimer hatte allerdings noch die Chance auf Bronze. Stark zeigte er seine Techniken und was er im vergangenen halben Jahr gelernt hat. Dennoch reichte es für diesen Gegner noch nicht, aber sein Trainer Tim Brandner war sehr zufrieden mit dem Leistungsstand seines Schützlings. „Für seine kurze Zeit im Wettkampfsport macht er sehr gute Fortschritte“, sagte Brandner.

Wettkampf-Debütant Adrian Pfeifer holt sofort Gold für Monheim

Florian Strauch war direkt danach an der Reihe. Stark kämpfte er sich bis ins große Finale. Zum Schluss sicherte er sich die Goldmedaille. In der Kategorie Kumite männlich U16 -63 Kilogramm ging Andressa Pfeifers Bruder Adrian an den Start. Wie bei Gracjan Luc war es auch für ihr der erste Wettkampf, die Nervosität war sehr groß. Alle Teamkollegen feuerten ihn an und Adrian Pfeifer gab alles. Zum Schluss reichte es für den obersten Podestplatz – Gold! Bastian Strauch musste sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen und sicherte sich zum Ende noch den dritten Platz. Abschließend ging das einzige Mädchen in der Disziplin Kumite an den Start, Tina Zehentbauer. Ihr Ziel für diesen Tag war die Goldmedaille. Gesagt, getan: Vor dem Start wurden nochmal alle Taktiken mit den Trainern Tim und Thomas Brandner besprochen. Während des Kampfes konnte man das perfekte Zusammenspiel der Trainer und der Athletin erkennen. Endstand: ein 6:2 für die Monheimer Kämpferin Tina Zehentbauer.

Die Monheimer Sportlerinnen und Sportler konnten sich mit sechs Goldmedaillen und zwei Bronzemedaillen auf den dritten Platz im Medaillenspiegel kämpfen. Eine sehr starke Leistung, wenn man bedenkt, dass Monheim mit acht Athleten an den Start ging und die Konkurrenten auf den Plätzen eins und zwei mindestens 15 Sportler für diesen Wettkampf gemeldet hatten. (AZ)