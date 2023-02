Monheimer verteidigt bayerischen Meistertitel

Der TSV-Karateka Tim Brandner kann erneut einen großen Erfolg feiern. Schon im ersten Wettkampf bei den bayerischen Meisterschaften wartet eine große Herausforderung auf ihn.

Mit zehn Athleten ging die Karate-Abteilung des TSV Monheim bei den bayerischen Meisterschaften an den Start. Und am Ende gab es für den Verein wieder allen Grund zum Feiern.

Vormittags waren die Teilnehmer der Altersklasse Schüler in den Wettbewerb gestartet. Der Wettkampf begann mit der Kata-Disziplin. Hier ging Vega Cuervo Acebedo direkt an den Start. Sie hatte ein großes Konkurrenzfeld und musste sich in Runde eins knapp geschlagen geben. Als Nächstes kam Eliah Hurler dran. Er gewann Runde eins souverän und wurde auch in Runde zwei in seiner Gruppe erster. Somit zog er ins Finale ein, wo er sich knapp geschlagen geben musste und sich Silber sicherte. Ludwig Poisel schaffte es bis ins Bronzefinale. Allerdings unterlag er hier und erreichte somit den fünften Platz. Sarah Müller musste sich gegen 44 Konkurrenten beweisen. Hier gewann sie den Kampf in ihrer ersten Runde. In der zweiten Runde war ihre Konkurrentin etwas stärker, sodass sie sich hier geschlagen geben musste.

Weitere Athletinnen und Athleten des TSV Monheim ergattern Medaillen

Jetzt ging es weiter mit den Kumite-Disziplinen. Als Erster ging Eliah Hurler an den Start und holte sich die Bronzemedaille.

Als Nächstes kam Liya Bergmann an die Reihe. Sie erkämpfte sich den Weg bis ins Finale. Hier musste sie sich in der letzten Sekunde geschlagen geben und wurde Zweite. In der Kategorie Kumite Schüler A +49 Kilo männlich gingen Leon Roßmann und Florian Strauch an den Start. Hier holten sich die jungen Kämpfer Silber und Bronze. Lenny Naschwitz erkämpfte sich den Weg bis ins kleine Finale, bei dem er sich nur knapp geschlagen geben musste. Für ihn gab es den fünften Platz. Liya Bergmann trat ebenfalls in einem Kumite Team mit einem befreundeten Verein an und holte sich hier nochmals Silber. Das Kumite Team männlich des TSV-Monheim kämpfte stark und holte sich ebenfalls Silber.

Nachmittags waren die Starter der Leistungsklasse an der Reihe. Hier ging zuerst Sarah Brandner an den Start. Hier musste sich Sarah mit 22 Konkurrentinnen messen. In der ersten Runde gewann Sarah souverän. Allerdings musste sie sich in Runde zwei geschlagen geben und wurde Siebte.

Tim Brandner fährt zu den deutschen Meisterschaften

Jugendtrainer Tim Brandner war nun an der Reihe. Er musste gleich in der ersten Runde sein ganzes Wissen und seine Erfahrung einsetzen, damit er diesen Kampf gewann. Somit sicherte er sich den Einzug ins Finale. Durch seine flinken Bewegungen und seine konzentrierte und sichere Art gewann er auch hier und vereidigte seinen Meistertitel. Im Großen und Ganzen zeigte sich Trainer Thomas Brandner sehr zufrieden mit der Leistung seiner Athleten. Bereits in wenigen Tagen darf er mit seinem Jugendtrainer und Sohn Tim Brandner schon zu den deutschen Meisterschaften fahren. (AZ)