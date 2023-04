Segler starten in die Bundesliga-Saison

Eine schwache Wertung, aber interessante Flüge erleben die Piloten der Segelfluggruppe Donauwörth – Monheim. Wohin sie geflogen sind.

Das Ergebnis ihrer ersten Flüge in der Segelflug-Bundesliga hatten sich die Piloten der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim anders vorgestellt. Erlebnisreich war es dennoch.

Nachdem die Donauwörther Luftsportler Mitte April wetterbedingt nicht an der ersten Runde der Segelflug-Bundesliga teilnehmen konnten, signalisierte der Wetterbericht für den vergangenen Samstag erstmals gutes Flugwetter. Wolfgang Köckeis, Lothar Press und David Bauder traten als Team für die SFG an, mussten aber schnell feststellen, dass Vorhersage und Wirklichkeit nicht viel miteinander zu tun hatten.

Vorne das Cockpit, hinten die Berge. David Bauder flog von Zirgesheim gen Süden. Foto: David Bauder

Vor allem Köckeis und Press hatten mit schwachen Aufwinden zu kämpfen und bewältigten über Nordschwaben und Mittelfranken lediglich jeweils 180 Kilometer ohne Motorkraft – eigentlich zu wenig für diese Jahreszeit. Dementsprechend gering war auch die für die Bundesliga-Wertung relevante Durchschnittsgeschwindigkeit der beiden Piloten mit 62,1 beziehungsweise 60,6 Stundenkilometern.

David Bauder entscheidet sich für die andere Richtung und fliegt gen Süden

David Bauder wählte eine andere Strategie und startete Richtung Süden. Er schaffte bei Garmisch-Partenkirchen den fliegerischen Einstieg in die Nordalpen, wo sich das Flugwetter deutlich besser präsentierte. Von der Zugspitze flog Bauder bis kurz hinter die Schweizer Grenze und wieder retour - sein Flugschreiber zeigte nach der Landung immerhin 282 Kilometer und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 96,9 Stundenkilometern an.

In der Rundenwertung landete die SFG auf Platz 17 - hier hatten die Vereine in den bayerischen Mittelgebirgen deutlich die Nase vorn. In der Gesamtwertung liegt Donauwörth auf Platz 19.

Am kommenden Wochenende findet auf dem Fluggelände in Zirgesheim der Segelflug-Schnupperlehrgang der Volkshochschule statt. Zehn Teilnehmende werden drei Tage lang die Grundlagen des Segelfliegens erlernen. (hz)

Die Bundesliga-Tabelle nach der zweiten Runde:

1. LSV Straubing (BY) 30 Punkte

2. LSV Schwarzwald (BW) 21

3. AC Weiden (BY) 21

…

17. SFG Bensheim (HE) 9

18. Hannoverscher AC (NI) 6

19. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 4

20. LSC Bad Homburg (HE) 3