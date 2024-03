U13 des VSC Donauwörth ist Bezirksmeister

U13-Volleyballerinnen des VSC holen beim Bezirkspokal den Titel. Die Damen qualifizieren sich für den Landespokal – und stehen vor einer ungewissen Zukunft.

Zurecht stolz durften die U13-Volleyballerinnen des VSC Donauwörth in Sonthofen aufs Podest klettern. So hatten sie es ohne Satzverlust zum Bezirksmeistertitel geschafft.

U13, Bezirkspokal Die jungen Donauwörther Volleyballerinnen hatten bei dem Turnier ihre Gegnerinnen konsequent unter Druck gesetzt. Gegen die harten Angriffsschläge und druckvoll platzierten Lobs konnte keine gegnerische Mannschaft ein Mittel finden. Trainerin Alexandra Faber blickt nun zuversichtlich der südbayerischen Meisterschaft Ende April in Mühldorf entgegen. „Wir haben es geschafft, das Niveau innerhalb des Teams deutlich zu steigern, ich bin vor allem auch mit der mentalen Stärke aller Spieler sehr zufrieden, was bisher noch nicht ganz der Fall war. Nur ein einziges Mal musste ich laut werden im Halbfinale, als der Übermut dazu führte, zaubern zu wollen, und in unnötigen individuellen Eigenfehlern endete“, resümierte die Trainerin.

Während die meisten Teams nun in eine Trainingspause gehen, werden die Mädchen in den nächsten Wochen die Zeit nutzen, um weitere Trainingseinheiten zu absolvieren, um das selbst gesteckte Ziel bayerische Meisterschaft zu erreichen.

VSC Donauwörth: Bock, Eibl, Faber, Gnad, Gansmeier-Döbler, Haindl, Haland, Heinrich, Heiß und Schmid.

Damen, Bezirksklasse Nord VSC Donauwörth II – SF Gosheim 3:1 (25:19, 25:18, 8:25, 25:23), VSC Donauwörth II – SC Altenmünster 0:3 (20:25, 22:25, 27:29). Die zweite Donauwörther Damenmannschaft traf vor heimischem Publikum in der Donauwörther Gymnasiumhalle auf die Kontrahentinnen aus Gosheim und Altenmünster. Im ersten Spiel des Nachmittags bezwang der VSC die junge, gut eingespielte Mannschaft aus Gosheim und überzeugte durch sein variables Angriffsspiel. Mit gut platzierten Lob-Angriffen und einer standhaften Feldabwehr ließen die VSC-Damen II den Gosheimerinnen keine Chance.

Im zweiten Spiel gegen erfahrene und äußerst abwehrstarke Damen aus Altenmünster konnte sich der VSC trotz harter Angriffsschläge und dynamischen Abwehraktionen nicht durchsetzen und verlor somit in drei knappen Sätzen gegen den Spitzenreiter.

VSC Donauwörth: Emma Johnson, Lilian Aho, Anelia Ruff, Liv Felder und Elena Faber

Damenteam qualifiziert sich fürs Pokal-Landesfinale

Damen, Bezirkspokal Die erste Damenmannschaf des VSC Donauwörth zeigte zum Saisonabschluss im Bezirkspokal in Friedberg eine starke Leistung und unterlag erst im Finale dem TSV Friedberg, nachdem sie im Viertelfinale den SC Altenmünster und im Halbfinale den TSV Haunstetten ausgeschaltet hatte. Da sich die beiden Erstplatzierten für das Pokal-Landesfinale qualifizieren, geht der Weg der VSC-Damen im Pokal weiter. In der Bezirksliga landeten die Volleyballerinnen um Spielführerin Kathi Schrott wieder im gesicherten Mittelfeld auf Platz fünf.

Trainer Jürgen Faber zeigte sich mit der zurückliegenden Saison zufrieden, da die Jugendspielerinnen Helena Schreitmüller, Pauline Regler und Irin Lanuschny in ihrer zweiten Bezirksligasaison nicht nur mitspielten, sondern auch eine Führungsrolle innerhalb der Mannschaft übernahmen. Dies ist im Hinblick auf die nächste Saison auch notwendig, da viele erfahrene Spielerinnen beruflich oder schulisch bedingt den Verein verlassen werden. Es wird also eine spannende Aufgabe für das Trainergespann Jürgen Faber und Susi Schreiber werden, eine bezirksligataugliche Mannschaft, um die drei Jugendspielerinnen neben Pia Straub und Marta Kacprzak aufzubauen. Die Verantwortlichen hoffen auch auf Neuzugänge von außen, da es schwierig werden wird, die große Lücke nur mit VSC-Spielerinnen zu füllen. (eibl)

VSC Donauwörth: A. Faber, E. Faber, Regler, J. Schreiber, S. Schreiber, Schreitmüller und Schrott