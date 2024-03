Starkbierfest in Bayerdilling: Theaterfreunde sorgen für fulminantes Schauspiel

Plus "MS Rain auf großer Lechkreuzfahrt" lautet das Motto des Abends, an dem nicht nur die Stadtpolitiker, sondern auch die Vertreter der Landespolitik ordentlich ihr Fett wegbekommen.

Schwarzwirtsaal, kurz nach Mitternacht: Stehende Ovationen und Zugaberufe aus den dicht gefüllten Zuschauerreihen sind der mehr als verdiente Lohn für ein fulminantes zweiteiliges Schauspiel, das die Aktiven der Theaterfreunde Bayerdilling beim Premierenabend des Starkbierfests (vier weitere folgen noch) auf die Bühne gezaubert haben.

Klatsch und Tratsch aus dem Dorf in der ersten Darbietung, mit passgenau formulierten Spitzen gespicktes Politiker-Derblecken im später folgenden Singspiel, zu dem die „Düinger Theaterer“ mit der „MS Rain“ auf große Lechkreuzfahrt aufbrechen, tragen die Dramaturgie des Abends. Davor und dazwischen heizen „Die Randmösler“ aus Schönesberg die Stimmung an – „Die Krüge hoch!“, lautet ein ums andere Mal die Aufforderung von Bandleader Hans Käfer ans Publikum, das sich den zuvor von Rains Bürgermeister Karl Rehm angezapften „Laurentius Bock“, das Starkbier der Schlossbrauerei Unterbaar, schmecken lässt.