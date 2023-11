1000 Jahre Staudheim: Rainer Ortsteil feiert Jubiläum

Der Rainer Ortsteil feiert Jubiläum. Im Zuge dessen hat Architekt Rainer Wilhelm eine Bilderbibel geschaffen, die sich mit Malereien in der Staudheimer Kirche befasst.

Mit der „Entschlüsselung“ ihrer spätgotischen Fresken hat der Rainer Stadtteil jetzt sein Jubiläumsjahr „Mindestens 1000 Jahre Staudheim“ abgeschlossen. „Sechshundert Jahre Wandmalereien im Sankt Quirin Kirchlein“ hat Architekt Rainer Wilhelm (Gempfing), ein gebürtiger Staudheimer, seinen kleinen Kirchenführer als Bilderbibel genannt. Ihn bewegen die von unbekannter Hand in dem Gotteshaus um 1420 geschaffenen Fresken bereits seit Jahrzehnten. Mithilfe vergleichbarer Werke aus dem frühen 15. Jahrhundert hat er versucht, die Gedanken des Künstlers und Zusammenhänge der Motive zu entschlüsseln.

Die Szenen der Weihnachtsgeschichte und der Jugend Jesu sind überwiegend gut erhalten. Von den beiden anderen Zyklen sind dagegen nur Frakturen sichtbar – große Teile sind unter dem Putz verborgen oder verloren gegangen. Unterstützung holte sich Wilhelm beim ehemaligen Rainer Stadtpfarrer Florian Kolbinger (jetzt Dinkelscherben) und dem aus der Lechstadt stammenden Theologieprofessor Johann Evangelist Hafner (Universität Potsdam).

In Staudheim wird das Glaubensbekenntnis den Aposteln zugeordnet

Kolbinger hat das Apostelcredo maßgeblich beschrieben. Dieser Zyklus an der nördlichen Seite des Kirchenchores ordnet das katholische Glaubensbekenntnis den zwölf Aposteln zu. Es beginnt mit Petrus und dem „Ich glaube an Gott“. Die Deutung ist deshalb so schwierig, denn als Fortsetzung ist in der Aufzählung der Jünger Jesu erst wieder Bartholomäus mit der Passage „aufgefahren in den Himmel“ erkennbar. Als dritter Apostel ist am Ende des Glaubensbekenntnisses der nachgewählte Mathias zu erkennen mit der Passage „Auferstehung des Leibes und das ewige Leben – Amen“. Plastisch wird diese Aussage durch fünf Verstorbene, die ihren Gräbern am Kirchenfriedhof entsteigen.

An der Oberkante der Weihnachtsgeschichte (Südseite) und am Chorbogen (westlich) ist eine umlaufende Schriftleiste mit den Zehn Geboten angebracht. Sie stehen im Zusammenhang mit Darstellungen um Mose. Die theologisch möglichen Deutungen seien, so Hafner, zwar nicht gesichert, die Vermutungen aber aufgrund der sichtbaren Schriftzüge und Fresken begründet. Rainer Wilhelm stellt die Staudheimer Fresken auch in den Kontext mittelalterlicher Wandmalerei. Sie diente als Medium, die christliche Lehre den ungebildeten Gläubigen zu vermitteln. Die Menschen konnten nicht lesen, die Botschaft wurde leicht verständlich einem breiten Publikum nähergebracht. Die Freskanten haben nicht signiert, denn sie waren lediglich dienende Lieferanten der Kirchenausstattung. Viele glückliche Fügungen kamen zusammen, dass die bildlichen Eindrücke 600 Jahre überdauert haben.

1000 Jahre Staudheim: Auch eine Chronik ist erschienen

Die Broschüre zu den außergewöhnlichen Fresken steht ganz und gar nicht allein für das Bleibende aus der Tausendjahrfeier. Zum Jubiläum war bereits im Vorjahr eine Chronik erschienen, die auf 140 Seiten darlegt, was Staudheim im zweiten Jahrtausend bewegt hat. Über 40 Schilder zeigen dauerhaft die Historie der alten Anwesen mit Bildern vor allem aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und laden zu einem Spaziergang ein. Wer nicht in Eile ist, sollte auf der Durchfahrt ruhig in den Erdweg (bei der Pizzeria) abbiegen. Ein Zeitstrahl erzählt dort von den Schicksalen des an der Donautal-Südstraße gelegenen Dorfes in den vergangenen tausend Jahren.

Ein durchweg lobendes Feedback habe er zu den Festtagen erhalten, so Wolfgang Braun, Leiter der ehrenamtlichen Arbeitsgruppe bei der Abschlussbesprechung. Das Projekt „Selfmade“ bleibe in bester Erinnerung. Man habe mit örtlichen Akteuren ein ansprechendes Programm gestaltet, das die Besuchererwartungen übertraf. Kinderprogramm, Vorführungen von Landwirtschaft und Handwerk und Interviews mit den ältesten Einwohnern und Heimatvertriebenen, die Aufnahme gefunden haben, kamen gleichermaßen an wie das Bühnenprogramm in der „Baumeister-Halle“. Ein Faktor des Erfolgs war die Begegnung von Dorfeinwohnern und längst Weggezogenen, war sich die Arbeitsgruppe einig.

Das Fotobuch von den Festtagen, das Roland Langer für die Mitglieder der Arbeitsgruppe erstellt hat, können wegen mehrfacher Nachfrage alle Interessierten bei Helmut Kugelmann bestellen. Bei ihm sind außerdem der neue Kirchenführer „Sechshundert Jahre Wandmalereien“ und das Ortsbuch zum Jubiläum erhältlich. Der Kirchenführer ist außerdem im Pfarrbüro Rain und sonntags im Kirchen-Vorraum Staudheim erhältlich, das Ortsbuch liegt zusätzlich im Rainer Tourismusbüro auf.