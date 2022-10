Staudheim

vor 54 Min.

Züchter aus Staudheim muss wegen Tierseuche bis zu 4000 Fische töten

Bis zu 4000 Fische muss ein Forellenzüchter aus Staudheim abfischen und töten. Die Tiere haben einen in der Region eher selten auftretenden Virus mit Namen IHN.

Eine in der Region eher selten auftretende Tierseuche vernichtet den Bestand eines Staudheimer Forellenzüchters. Er selbst hatte den Befall gemeldet.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Es ist eine Tierseuche, die bisher wohl kaum jemand in der Region kennen dürfte: Die sogenannte Infektiöse Hämatopoetische Nekrose oder kurz IHN. Im Donau-Rieser Veterinäramt wurde in den vergangenen zehn Jahren kein Fall dieser Krankheit bei Fischen gemeldet. Doch nun hat ein Fischzüchter aus Staudheim die typischen Merkmale dieser Seuche an seinen Fischen festgestellt und auch wie vorgeschrieben gemeldet. Die Folge: Er muss den gesamten Bestand seiner Tiere töten und einen Teil auch vernichten.

