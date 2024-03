Autofahrer hatte "getankt" und saß mit über 0,6 Promille am Steuer

Der 28-Jährige geriet in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Dass er zuvor getrunken hatte, hat nun Folgen für ihn.

Am Freitag stoppte eine Streifenbesatzung der PI Donauwörth kurz nach Mitternacht in der Andreas-Wünsch-Straße in Tagmersheim einen Autofahrer, um ihn zu kontrollieren. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim 28-jährigen Fahrer wahr. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Die Folge war eine Anzeige wegen der alkoholisierten Fahrt. Außerdem musste der Mann seine Fahrzeugschlüssel an einen (nüchternen) Verwandten übergeben. (AZ)