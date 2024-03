Betrunkener will vor der Polizei flüchten und gibt Gas

Der 51-Jährige hatte ordentlich Alkoholika konsumiert und sich trotzdem ans Steuer gesetzt. Es kam zur Verfolgungsjagd.

Zu einer Verfolgungsfahrt kam es am Donnerstagabend, als ein 51-jähriger Autofahrer versuchte, sich der Kontrolle der Polizei durch Flucht zu entziehen. Wie die PI Donauwörth mitteilt, sollte der Mann gegen 20 Uhr in der Tagmersheimer Hofmarkstraße routinemäßig überprüft werden, als er plötzlich Gas gab und davonfahren wollte. Sein Wagen geriet dabei wiederholt auf die Gegenfahrbahn. Als die Beamten den Fahrer schließlich stoppen konnten, bemerkten sie nicht nur eine deutliche Alkoholfahne, sondern auch alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei dem 51-Jährigen. Dieser räumte den Konsum mehrerer Alkoholika vor der Fahrt ein, verweigerte jedoch einen Test. Er wurde von den Beamten zur Donauwörther Wache gefahren, wo eine Ärztin ihm Blut abnahm. Die Folge war eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr. Etwaige durch die Fahrweise gefährdete Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)