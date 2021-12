Blossenauer fühlen sich benachteiligt und gründen Bürgerinitiative

Plus Die Finanzierung des Abwassersystems schlägt in Blossenau hohe Wellen. Ein Großteil der Haus- und Grundstückseigentümer legt Widerspruch ein.

Die Finanzierung des neuen Abwassersystems in Blossenau schlägt in dem Tagmersheimer Ortsteil weiter hohe Wellen. Offenbar fühlen sich viele Menschen im Dorf von der Kommune benachteiligt. Fast drei Viertel der Haus- und Grundstückseigentümer haben mittlerweile Widerspruch gegen die von der Gemeinde versendeten Abwasserbescheide eingelegt - eine rekordverdächtige Zahl. Gleichzeitig haben Blossenauerinnen und Blossenauer eine Bürgerinitiative gegründet.