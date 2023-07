Doch keine Tiny-Häuser in Baugebiet in Tagmersheim

Eine Grundstückseigentümerin scheitert in Tagmersheim nun doch mit dem Versuch. ein Mobilheim zu errichten. Gemeinderat vollzieht eine Kehrtwende.

Der Bau eines sogenannten Tiny-Hauses auf einem Grundstück im Wohngebiet "Zur Osterwiese Süd" in Tagmersheim sorgt weiter für Diskussionen. Nachdem der Gemeinderat im Mai eigentlich den Weg für das Mini-Gebäude freigemacht hatte (wir berichteten), gab es im Juni eine Kehrtwende. Diese bestätigte das Gremium jetzt mit einer weiteren Entscheidung. Das Ergebnis der Abstimmung war freilich denkbar knapp.

In dem Baugebiet sind mehrere Parzellen, welche die Kommune vor rund vier Jahren an Privatleute verkauft hat, noch immer unberührt. Die Grundstücke müssen innerhalb von fünf Jahren bebaut werden, ansonsten fallen sie zurück an die Kommune. Auf einer dieser Flächen möchte die Eigentümerin ein Mobilheim errichten. Im Mai wollte Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer die baurechtlichen Vorgaben verändern, um letztlich das Tiny-Haus auf dem 850-Quadratmeter-Grundstück zu verhindern.

Bürgermeisterin befürchtet: Bauzwang könnte umgangen werden

Ihre zwei wesentlichen Argumente: Zum einen könnte durch ein solches Bauwerk, das leicht wieder entfernbar wäre, der Bauzwang umgangen werden, zum anderen sei es "schade um die Fläche", denn auf dem großen Bauplatz könnte man auch ein herkömmliches Wohnhaus hochziehen. Interesse von jungen Familien an solchen Parzellen sei durchaus vorhanden. Die Gemeinde habe momentan kein Grundstück im Angebot.

6 Bilder Blick ins Tiny House: So lebt es sich im Kleinformat Foto: Felix Mescher

Die Ratsmitglieder sprachen sich jedoch mit 8:5 Stimmen dafür aus, das Tiny-Haus nicht zu verhindern. Einige Wochen später reichte die Eigentümerin eine Bauvoranfrage ein. In dieser war beispielhaft von einem Mobilheim mit einer Grundfläche von 41 Quadratmetern die Rede. In der Zusammenkunft lehnte aber eine 6:4-Mehrheit der Gemeinderäte die Voranfrage ab. Grund dafür war laut Bürgermeisterin Riedelsheimer die Aussage der Grundstückseigentümerin, das Gebäude nicht als Hauptwohnsitz nutzen zu wollen.

Haus im Baugebiet muss mindestens 80 Quadratmeter Geschossfläche haben

Mit 6:5 Stimmen beschloss das Gremium nun, den Bebauungsplan dahingehend zu ändern, dass eine Mindestgröße für Häuser im Baugebiet "Zur Osterwiese Süd" festgelegt wird. Die oberirdische Geschossfläche müsse mindestens 80 Quadratmeter betragen. Damit wolle man vermeiden, dass die Grundstücke dort irgendwann wieder zu Baulücken werden und die Gemeinde "nicht mehr die Hand darauf hat", so Riedelsheimer. Mit der Mindestgröße ist in dem Wohngebiet kein klassisches Tiny-Haus mehr möglich.