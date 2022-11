Gemeinde Tagmersheim plant ein neues Baugebiet

In der Gemeinde Tagmersheim soll ein neues Wohngebiet entstehen. Dieses war vor Jahren schon einmal im Gespräch.

In Tagmersheim soll ein neues Wohnbaugebiet entstehen. Der Gemeinderat hat jetzt das entsprechende Genehmigungsverfahren für den Bebauungsplan "Am Plattenfeld – Erweiterung" gestartet.

In der Kommune gab es laut Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer vor Jahren schon einmal Pläne für dieses Areal am westlichen Ortsrand. Damals sei ein Baugebiet mit über 30 Parzellen angedacht gewesen. In der Folge habe die Kommune jedoch an anderer Stelle neues Bauland geschaffen: im Bereich "Osterwiese Süd". Dadurch hätten die Pläne für die Erweiterung des Gebiets "Am Plattenfeld" auf Geheiß von höherer Stelle aufgehoben werden müssen.

Tagmersheim hat aktuell nur noch einen Bauplatz

Aktuell verfüge die Gemeinde über nur noch einen freien Bauplatz. Deshalb sei das Baugebiet "Am Plattenfeld" wieder in den Blickpunkt gerückt. Die Kommune befinde sich derzeit in Verhandlungen mit dem Eigentümer des Areals. Man strebe aber nicht mehr die ursprünglich ins Auge gefasste Größe an. Es gehe um eine Fläche von rund 15.000 Quadratmetern. Auf dieser könnten circa 15 Parzellen entstehen. Dies entspreche dem voraussichtlichen Bedarf für die kommenden Jahre. Einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder, einen Bebauungsplan aufzustellen.