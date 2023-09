Tagmersheim

06:30 Uhr

Gemeinderat Tagmersheim erfüllt Zuschuss-Wunsch des BC Blossenau nur zum Teil

Plus Der BC Blossenau schafft mit dem "B+-Loop" ein neues Freizeitangebot. Dies belastet den Verein finanziell. Gemeinderat will beantragte Summe nicht lockermachen.

Von Wolfgang Widemann

Der BC Blossenau hat sein neues, im Landkreis wohl bislang einmaliges Projekt fast fertig. Mit einem Kostenaufwand von über 136.000 Euro entsteht am Sportplatz der "B+-Loop". Die Freizeitanlage hat die Form einer Achterschleife und besteht aus zwei Bereichen, die über Laufwege miteinander verbunden sind. Den Wunsch des Vereins nach einer deutlichen, über dem sonstigen Umfang liegenden finanziellen Förderung erfüllte der Tagmersheimer Gemeinderat nun nur zum Teil.

Das "B+-Loop"-Areal am südlichen Ortsrand von Blossenau fällt sofort ins Auge. Dafür sorgt vor allem ein sogenannter Boulder-Block, an dem geklettert werden kann. Gleich daneben sind Reck- und Barrenstangen sowie "Sprossenwände" montiert. Dabei handelt es sich um einen Calisthenics-Parcours. An den Stahlgerüsten soll "ein effektives Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht" möglich sein, wirbt der BCB. Sportlich Aktive sollen zudem auf Slacklines balancieren, auf einer Plattform Gymnastikübungen oder Yoga machen, auf einer Laufstrecke rennen und sich im Bereich am Kräuterhäusl unter anderem auf Liegen entspannen können.

