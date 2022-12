Hase quert bei Tagmersheim plötzlich die Straße und stößt mit Auto zusammen

Das Tier verendet am Fahrbahnrand, der Autofahrer bleibt unverletzt. Die Polizei gibt den Sachschaden mit 4000 Euro an.

Ein Feldhase und ein Auto stießen am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Kreisstraße 22 nahe Blossenau zusammen. Für das Tier endete der Unfall tödlich – der 22-jährige Autofahrer aus Tagmersheim blieb unverletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Hase die Straße so unvermittelt gequert, dass der junge Mann nicht mehr reagieren konnte und das Tier frontal erfasste. An der Front des Pkws entstand Sachschaden von etwa 4000 EUR. Beamte der PI Donauwörth informierten den zuständigen Jagdpächter. Bislang fanden im laufenden Kalenderjahr auf den Straßen im Landkreis Donau-Ries 162 Hasen, 770 Rehe, 19 Wildschweine, 32 Füchse, 26 Dachse, 11 Greifvögel, 26 sonstige Wildtiere sowie 28 Haustiere bei angezeigten Verkehrsunfällen den Tod. Daher wird erneut an eine angepasste Fahrweise und hohe Bremsbereitschaft, insbesondere zu Dämmerungs- und Nachtzeiten, erinnert. (AZ)