Kirchenglocken-Problem in Tagmersheim kann gelöst werden

Plus Die Glocken im Turm der Tagmersheimer Kirche müssen nachts schweigen, weil sie zu laut sind. Dies sorgte für Diskussionen. Nun gibt es eine erfreuliche Nachricht.

Die Diskussion um die Kirchenglocken in Tagmersheim dürfte bald beendet sein. Einer Sanierung des Geläuts, das momentan wegen seiner Lautstärke nachts schweigen muss und teilweise sanierungsbedürftig ist, steht wohl nichts mehr im Wege. Dies teilen Pfarrer Tobias Scholz, die katholische Kirchenverwaltung und der Pfarrgemeinderat mit.