Tagmersheim

19:00 Uhr

Langer Weg zu besserer Mobilfunk-Versorgung

Plus Die Telekom will nahe Blossenau einen Handymasten bauen. Die Gemeinde Tagmersheim hat nichts dagegen, doch das Projekt zieht sich wohl noch länger hin.

Von Wolfgang Widemann

Die Mobilfunk-Versorgung auf dem Land verbessern - das ist eines der großen Ziele der Politik. Mit den Mobilfunkanbietern hat der Staat vereinbart, dass die Netze flächendeckend ausgebaut werden. In einer Reihe von Orten hat die Deutsche Telekom inzwischen Standorte für Sendemasten ausgewählt. Doch bis dort etwas passiert, verstreicht viel Zeit. Dies zeigt sich an einem Beispiel in der Monheimer Alb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

