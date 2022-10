Tagmersheim

06:00 Uhr

Tagmersheim plant eine PV-Anlage auf dem Freibad

Plus Die nächste Stromrechnung wird auch für Tagmersheim deutlich teuer als bisher. Deshalb will die Gemeinde jetzt selbst Stromproduzent werden.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Die anstehenden Stromrechnungen haben in der Gemeinde Tagmersheim Handlungsbedarf in Sachen Stromerzeugung ausgelöst. Denn auch die kleine Kommune im Jura ist von dem neuen Preis der sogenannten Bündelausschreibung für die Stromlieferung der kommenden drei Jahre betroffen. Jetzt will man sich unabhängiger machen und plant eine PV-Anlage auf dem Freibad-Gebäude.

