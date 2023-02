Tagmersheim würdigt Manfred Schreiber mit Bürgermedaille

Die Gemeinde Tagmersheim verleiht Manfred Schreiber die Bürgermedaille in Gold. Er ist und war über Jahrzehnte ehrenamtlich aktiv.

Die Gemeinde Tagmersheim hat Manfred Schreiber im Rahmen einer Feierstunde mit der Bürgermedaille in Gold ausgezeichnet. Damit würdigt die Kommune sein langjähriges ehrenamtliches Engagement.

Die Liste der Aktivitäten von Schreiber ist lang. Er war 44 Jahre Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Tagmersheim, 20 Jahre Vorsitzender des Soldaten- und Kameradenvereins Blossenau-Burgmannshofen-Übersfeld sowie sechs Jahre Kassier beim BC Blossenau. Schreiber gehörte zudem sechs Jahre lang dem Gemeinderat an und unterstützte viele weitere Institutionen. Er war in weiteren Vorstandsämtern tätig: als Kassenwart bei der Freiwilligen Feuerwehr Ammerfeld, im Kreisverband der Reservisten-Kameraden und in der Landvolkbewegung Rain.

Manfred Schreiber ist noch immer in Herzsportgruppe Marxheim und Freibadinitiative Tagmersheim aktiv.

Damit nicht genug: Noch immer übt der Senior mehrere Ämter aus. Er verwaltet die Finanzen der Herzsportgruppe Marxheim, engagiert sich in der Freibadinitiative Tagmersheim und agiert seit fast 25 Jahren als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes. So kommt Schreiber auf eine eindrucksvolle Bilanz: zusammengerechnet 64 Jahre Vorsitzender in zwei Vereinen, 44 Jahre Kassier in verschiedenen Vereinen und 55 Jahre in weiteren Ehrenämtern.

Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer sagte in ihrer Laudatio: "Menschen wie Manfred Schreiber sind eine bedeutende Stütze für die Gesellschaft und bereichern das soziale Miteinander in unserer Gemeinde." Der Geehrte durfte sich ins goldene Buch der Kommune eintragen und erhielt eine Urkunde. (AZ)