Unbekannter sägt neun Bäume in einem Garten an

Ein bislang unbekannter Täter sägte im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 10. Februar insgesamt neun Bäume in einem Garten in Tagmersheim an. Die Bäume befinden sich nach Angaben der Polizei auf einem umfriedeten Grundstück des Anwesens Weinstraße 5. Die Stämme der Bäume wurden jeweils zur Hälfte durchgesägt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)