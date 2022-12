50.000 Sternenwerfer erinnern an gestorbene Kinder in Schwaben

Mit einer groß angelegten Aktion will ein Verein aus Tapfheim an gestorbene Kinder aus Schwaben erinnern. Partner der Sternwerfer-Idee ist ein Discounter.

Am zweiten Sonntag im Dezember, im Jahr 2022 also am 11. Dezember, findet das weltweite Kerzenleuchten beziehungsweise das Worldwide Candle Lighting statt. An diesem Tag gedenken weltweit Angehörige und Freunde ihrer gestorbenen Kinder, Schwestern, Brüder, Enkel und Enkelinnen. Der Verein Sterneneltern-Schwaben aus Tapfheim hat eine besondere Aktion dazu vorbereitet, die in ganz Schwaben die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Kinder lenken soll, die zu wenig Kraft zum Leben hatten.

50.000 Sternwerfer werden schwabenweit kostenlos verteilt und sollten an knapp 2000 gestorbene Kinder aus ganz Schwaben erinnern. So kurz wie die Funken eines Sternwerfers, war den Eltern die Zeit mit ihrem gliebten Nachwuchs vergönnt – und doch bleibt etwas zurück und sie bleiben unvergessen. Mit dieser Botschaft will Anna-Maria Böswald, Vorsitzende und Gründerin des Vereins Sterneneltern-Schwaben aus Tapfheim die Herzen der Menschen in Schwaben erreichen. Viel hat die mehrfache Mutter, die selbst Zwillinge kurz nach der Geburt verloren hat, bereits in der Region für verwaiste Eltern angestoßen wie etwa den Erinnerungswald nahe Wemding. Für die neue und groß angelegte Aktion hat sie große Untersützer gefunden.

"Wir lassen Süddeutschland funkeln" soll an gestorbene Kinder erinnern

„Wir lassen Süddeutschland funkeln“ heißt die Aktion, die Sterneneltern-Schwaben mit der Discounter-Kette Aldi Süd und dem Verein Weißen Zwergen aus Baden-Württemberg stemmt. Fünf große Hersteller von Pyrotechnik haben die Sternwerfer gespendet. Diese wurden mit 47 ehrenamtlichen Helfern neu verpackt, mit einem Namen eines gestorbenen Kindes versehen, deren verwaiste Eltern bei Sterneneltern-Schwaben dabei sind: Insgesamt sind es 1830 Namen – jeder steht für ein zu früh gestorbenes Kind. "Allein dieses gemeinsame Arbeiten war für viele Beteiligte eine Art Selbsthilfe", sagt Anna-Maria Böswald.

Anna-Maria Böswald ist die Vorsitzende von Sterneneltern-Schwaben aus Tapfheim. Foto: Böswald

Ab Freitag, 2. Dezember, werden die 50.000 kostenlosen Sternenwerfer in 29 Aldi-Filialen in den Landkreisen Donau-Ries, Aichach-Friedberg, Augsburg-Stadt, Augsburg-Land (nördliche Filialen) zur Mitnahme durch die Kunden in einer kleinen Kiste am Packtisch im Kassenbereich ausgelegt. Pro Filiale werden etwa 800 bis 1100 Stück ausgelegt.

Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen am Worldwide Candle Lightning Day am 11. Dezember die Sternenwerfer um 19 Uhr anzünden. "Es ist ein Licht gegen das Vergessen und soll allen verwaisten Eltern Kraft geben, weiterzumachen", sagt Böswald, die von der erreichten Dimension ihrer vor einigen Jahren entwickelten Idee selbst überrascht wurde.