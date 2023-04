83-Jährige begeht in Tapfheim erst Unfallflucht und stellt sich dann doch

Nach einem Unfall in Tapfheim macht sich eine 83-Jährige davon. Doch sie kehrt zur Unfallstelle zurück. Verantworten muss sie sich nun doppelt.

Zwei Seniorinnen sind am Dienstagvormittag in Tapfheim mit ihren Autos kollidiert. Eine 67-jährige Autofahrerin wollte in der Ulmer Straße einem stehenden Paketfahrzeug ausweichen. Das erkannte eine nachfolgende 83-jährige Frau aus einer angrenzenden Gemeinde im Landkreis Dillingen zu spät und zog ihren Wagen ebenfalls nach links. Dabei prallte sie mit der Beifahrerseite in den vorderen linken Kotflügel des Wagens der 67-Jährigen. Durch die heftige Kollision entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Im Anschluss fuhr die 83-Jährige ohne anzuhalten weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Dort blieben jedoch Teile ihres Fahrzeugs zurück. Nach erfolgter Unfallaufnahme durch Beamte der PI Donauwörth kehrte die Seniorin zurück. Sie nannte einen anfänglichen Schock als Ursache für ihr Fehlverhalten. Eine Anzeige wegen Verdachts auf Unfallflucht war die polizeiliche Folge. Verletzt wurde glücklicherweise keine der beiden Damen. (AZ)

