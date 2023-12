Betrunkener kippt mit Fahrrad um: Er hatte mehr als zwei Promille

Mehr als zwei Promille hatte der Mann intus - war aber angeblich nicht mit dem Fahrrad gefahren.

Mit einem enormen Alkoholpegel passiert einem Mann am Montagabend in Tapfheim offenbar ein Missgeschick. Laut Polizei wurde er um 18.05 Uhr von Fußgängern in der Dillinger Straße aufgefunden, wo er im Gesicht blutend neben einem Fahrrad lag. Die Passanten setzten einen Notruf ab. Der 50-Jährige wurde von einem Rettungswagen ins Wertinger Krankenhaus gebracht. Ein Test ergab einen Alkoholpegel von mehr als zwei Promille.

Da der 50-Jährige angab, das Fahrrad die ganze Strecke über geschoben zu haben, wurde keine Strafanzeige eingeleitet. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)