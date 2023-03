Dieb stiehlt Geld von Fußballern im Tapfheimer Sportheim

Während eines Trainings werden Fußballer des SC Tapfheim bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch drei Fußballer während eines Trainings in Tapfheim bestohlen. Der Dieb ging laut Polizei zwischen 19 und 20.30 Uhr im SCT-Sportheim in einen unversperrten Umkleideraum. Aus den Geldbörsen der Kicker (21, 26 und 27 Jahre alt) nahm der Täter das Bargeld. Weitere Wertgegenstände ließ er unbeachtet. Die Beute summiert sich auf rund 300 Euro.

Die Polizei hat noch keine Erkenntnisse, wer im Sportheim sein Unwesen trieb. Die Inspektion in Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)