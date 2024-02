Tapfheim

06:00 Uhr

Es gibt neue Ideen für die Nahwärme in Tapfheim

Plus Die Firma GP Joule geht in die nächste Runde im Aufbau eines Nahwärmenetzes in Tapfheim. Für die Stromversorgung gibt es nun eine neue Idee - und die will vorhandene Naturkräfte nutzen.

Von Helmut Bissinger

Ein Nahwärme-Netz in Tapfheim aufzubauen, scheint schwierig zu werden. Es gibt Hindernisse: zum einen, weil Hochwassergebiete die Umsetzung einschränken, zum anderen, weil die Bahnlinie im Ort nur mit erheblichem Aufwand unterquert werden kann. Wegen dieser Voraussetzungen das Vorhaben gleich zu den Akten legen? Das will der Gemeinderat auf keinen Fall, zudem der Energieversorger GP Joule derzeit alle Optionen prüft. Doch es gibt noch ein weiteres Problem.

Zur Erstellung einer Heizzentrale und der Stromversorgung mit Photovoltaik werden 20 Hektar Land benötigt. Möglicherweise, so Bürgermeister Marcus Späth, werde man aber drei Heizzentralen benötigen. JP Joule denkt auch über eine neuartige industrielle Luftwärmepumpe nach. Noch im vergangenen Jahr hatte Kevin Schwark von der Firma eine Skizze vorgelegt, in der er eine zunächst 7,5 Kilometer lange Leitung durch Tapfheim eingezeichnet hatte.

